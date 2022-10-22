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Чи варто дихати над відваром з картоплі: відповідь медиків

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Чи допомагають інгаляції над гарячою картоплею від кашлю - фото 1
Чи допомагають інгаляції над гарячою картоплею від кашлю / Dane Deaner on Unsplash

Чимало людей знайомі з дитинства з оригінальними методами "народного" лікування, серед яких і дихання парою над звареною картоплею. Але чи справді це дієвий спосіб позбутись кашлю – дізнавайтесь далі.

Багато українців на собі випробували дихання парою над каструлею з картоплею. Таким чином батьки та бабусі з дідусями намагались полегшити кашель у дітей та дорослих. Тому не дивно, що експерти з платформи доказової медицини "Бережи себе" вирішили розібратись, чи варто й досі таке практикувати.

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Дихання над картоплею не входить у жодні цивілізовані протоколи лікування. Адже цей метод виник від браку ліків і знань, – наголошує отоларинголог Олександр Семенюк.

За його словами, дуже часто такий формат "лікування" вибирали тоді, коли у когось був кашель. Щоправда, не дуже зрозуміло, яким чином це мало покращити стан хворого.

Чи варто дихати над відваром з картоплі: відповідь медиків - фото 514672

Гавкітливий сухий кашель (він же – несправжній круп, він же – гострий стенозуючий ларинготрахеїт) – це гострий стан, який потребує медикаментозного втручання й може призвести навіть до задухи і смерті. І "золотий стандарт" тут – кортикостероїди інгаляційно та/або системно. А в картоплі, як відомо, кортикостероїдів немає. Так, є рекомендація на початку цього захворювання вдихати вологе тепле повітря (наприклад, водяну пару у ванній). Але це тільки тимчасовий прийом, аби заспокоїти дитину й дочекатися приймання гормону, – розповідає лікар, пояснюючи, чому ж інколи такі маніпуляції з гарячою картоплею все ж діяли.

Але варто розуміти, що дуже високі шанси обпекти обличчя та дихальні шляхи. Якщо ж болить горло, то найкращим варіантом бути вживати вдосталь рідини, перевірені знеболювальні та звертатись до сімейного лікаря.

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