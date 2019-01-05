Чи справді зігріває алкоголь: відповідь медиків

Чи можна зігрітись алкоголем і як взагалі швидко зігрітись – розповіла Уляна Супрун.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу вона підняла тему алкоголю, як способу зігрітись.

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"Багато людей досі вірять в поширений міф – треба випити алкоголь, аби зігрітися. Тому часто перед виходом на вулицю або під час прогулянки вживають щось "гаряче". Насправді відчуття тепла від алкоголю оманливе. Незалежно від того, який саме алкогольний напій ви п‘єте", – наголосила вона.

Чи можна зігрітись алкоголем

Як діє алкоголю у холодну погоду:

Спиртне розширює кровоносні судини, що викликає відчуття тепла. Однак внутрішні органи у цей час просто починаються втрачати тепло. До того ж, загальна температура повітря починає знижуватись.

За низьких температур тіло починає тремтіти, адже це є один зі способів зберегти тепло. Однак такий захисний механізм з легкістю порушує вживання алкоголю.

Ще одним методом регулювати температуру повітря є потовиділення. Під час вживання спиртного відчуття тепла змушує тіло пітніти, що лише погіршує ситуацію з температурою.

Оманливе відчуття тепла після алкогольних напоїв змушує людей не задумуватись про низькі температури на вулиці та недостатньо вдягатись. Виявилось, що цей феномен навіть отримав свою назву "пивна куртка" (the beer jacket).

Чи можна зігрітись алкоголем

"Алкоголь та низька температура на вулиці – небезпечна комбінація. Особливо обережними треба бути людям, які мають серцево-судинні захворювання. Незалежно від кількості, вживання алкоголю негативно впливає на організм та призводить до низки хвороб. Варто пам’ятати під час святкувань – безпечної дози алкоголю не існує!", – підкреслила Супрун.

Прості поради, як зігрітись:

Перед виходом з дому поїсти, а якщо змерзли – випийте вдосталь рідини та з’їжте щось.

Відмовтесь від тісного взуття та надавайте перевагу кільком шарам одягу. Не забувайте про рукавиці, шарф та шапку.

Не варто курити, адже це тільки збільшує ймовірність порушити терморегуляцію.

Не забувайте про активність: ворушіть пальцями ніг, руками. Щоправда, не потрібно й перевтомлюватись.

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