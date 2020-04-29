Чи справді уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки за кордон: роз'яснення

Інформація про те, що нібито уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки, стала вірусною в соцмережах. Однак це – не так. Розставляємо всі крапки над "і".

Ще 16 березня Кабмін закрив кордони для в'їзду на територію України іноземців та людей без громадянства. При цьому усі громадяни України мають право повернутися в країну. Уряд не заборонив виїжджати з країни, однак нагадав, що зі сторони іншої держави можуть бути обмеження щодо в'їзду.

До теми: Останні новини про коронавірус в Україні

А от свіжі маніпуляції про заробітчан, як пояснюють фактчекери ресурсу "Наші гроші.Львів", розтиражували медіа, посилаючись на посла Естонської Республіки в Україні Каімо Кууска. Цитувати посла Естонії почали у зв'язку з ситуацією щодо виїзду сезонних працівників до Фінляндії.

Однак про будь-які заборони має повідомляти не посол, а уряд. І таких офіційних заборон на виїзд не було. Це підтвердив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. Тож наразі уряд не заборонив виїжджати за кордон, хоча пропонував це зробити на початку квітня.

То чи можна виїхати з України в інші країни? Пішки, автобусом чи потягом – ні. Наразі повернутися до країн Європи так, як це можна було зробити раніше, – неможливо. За словами заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлії Свириденко, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Австрія, Нідерланди та Швейцарія заборонили в'їзд для іноземців.

Перетнути кордон можна лише на автомобілі та лише у 19 пунктах пропуску, де не припинений пропуск суміжною стороною. Перелік діючих КПП:

Водночас країни можуть вносити додаткові обмеження, реагуючи на поточну ситуацію. Тому варто уточнювати чинні вимоги безпосередньо на момент подорожі та відстежувати можливі зміни. Міністерство закордонних справ України оновлює інформацію про обмеження інших країн тут.

Наприклад, зараз продовжує діяти заборона в'їзду іноземців до Республіки Польща. Однак заборона не стосується іноземців, які перебувають у шлюбі з польськими громадянами; є дітьми громадян РП; знаходяться під постійною опікою громадян РП; мають Карту поляка; є дипломатами; мають право на постійне або тимчасове перебування на території РП або мають дозвіл на роботу в РП; є водіями транспортних засобів, що використовуються для перевезення товарів.

Щодо авіаперельотів, то Кабмін заборонив приймати та відправляти літаки, що виконують пасажирські перевезення, окрім певних винятків. Власне, у повідомленнях медіа йдеться, що заборона діє іншим чином – через дозволи на чартерні рейси.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу у вівторок, 28 квітня, заявив, що українська влада з міркувань безпеки своїх громадян не сприятиме організації масових чартерів для трудових мігрантів до поліпшення ситуації з пандемією коронавірусу у світі.

Зараз усі зусилля уряду спрямовані на те, щоб повертати українців з-за кордону, які застрягли у різних країнах… Тому на цьому тлі наразі, відверто скажемо, нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де теж продовжується пандемія, – наголосив Кулеба.

Пізніше МЗС пояснило, що не має повноважень ухвалювати рішення про заборону українським громадянам виїжджати за кордон, і не збирається ініціювати такі пропозиції. "МЗС володіє інформацією про потребу в робітниках з України з боку наших партнерів. Виходимо з того, що поступовий вихід України з карантину та стабілізація ситуації з пандемією коронавірусу створять умови для ухвалення взаємоприйнятних рішень у цій сфері", – повідомила пресслужба.

Щодо майбутніх перельотів, то уряд розглядатиме кожен запит від країн-партнерів щодо сезонних працівників з України окремо. При цьому влада приймаючої сторони в особі роботодавця має забезпечити належні умови проживання, праці, медичного обслуговування для українців.

Читайте також: Коли закінчиться пандемія коронавірусу в Україні та світі