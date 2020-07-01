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Чи справді Starbucks відкриють в Україні

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Starbucks в Україні - фото 1
Starbucks в Україні

Новина про відкриття Starbucks в Україні активно поширилась мережею, але чи справді одна із найвідоміших кавових компаній запрацює у Києві – читайте далі.

30 червня у багатьох ЗМІ з'явилась новина про те, що найбільша мережа кав'ярень світу Starbucks почне працювати і в Україні. До того ж, у Києві має відкритись не лише один заклад бренду, а цілих три. Але така інформація вже вкотре виявилась неправдивою.

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Новини про Starbucks на українському ринку вже не вперше з'являються в медіа, але досі не отримують жодного підтвердження. Зате у представництві компанії вже встигли спростувати їх

Starbucks не відкриють в Україні - фото 413271
Starbucks не відкриють в Україні

"Ми завжди шукаємо можливість поділитися зі споживачами досвідом Starbucks. Але можемо підтвердити, що ці повідомлення не відповідають дійсності. Наразі в нас немає планів на відкриття кав’ярень в Україні", – йдеться у повідомленні.

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Джерело: the-village
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