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Чи пов'язані 5G та коронавірус: відповідь експертів
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В мережі поширюється чимало неправдивої інформації про коронавірус, якою часто маніпулюють. Тож МОЗ та фахівці продовжують відповідати на найпопулярніші питання. Цього разу експерти розповіли, чи є зв'язок між коронавірусом та 5G.
У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явились профілі Коронавірус.Інфо, на яких щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці вирішили все ж поставити крапку у питанні, чи є якийсь зв'язок між 5G та коронавірусом.
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"Дивно, що хтось міг взагалі таке припустити. Але деякі люди вірять в те, що 5G може пригнічувати імунну систему і робити нас більш схильними до зараження вірусом. Інші ж просто вірять, що вірус можна передавати за допомогою 5G", – розпочали експерти.
Жодні наукові дослідження та у ВООЗ не підтверджують ні впливу 5G на імунітет, ні поширення коронавірусу через 5G. Це – фейк!
"Пояснимо мовою науки. Радіохвилі, які використовуються в 5G та інших технологіях мобільних телефонів, знаходяться на низькочастотному кінці електромагнітного спектра. Вони менш потужні, ніж видиме світло, і недостатньо сильні, щоб нашкодити людині, на відміну від випромінювання на вищій частоті, наприклад, від сонця або медичного рентгена", – додали у спільності.
Також Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) провела цьогоріч дослідження, яке підтвердило, що мобільні мережі не викликають рак чи інші хвороби. Не існує доказів того, що мережі мають вплив на організм.
Тому фільтруйте інформацію, читайте лише офіційні джерела та не довіряйте всьому, що можуть розповідати навіть дуже популярні блогери, яке не є експертами в медицині.
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