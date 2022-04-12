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Чи потрібно у темну пору доби вимикати світло під час повітряної тривоги
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Кожен з нас за час російсько-української війни читав у мережі чимало рекомендацій щодо безпеки. Зустрічаються серед них й поради стосовно світла у квартирах під час повітряної тривоги.
Так, чи вимикати світло у домівках, коли лунають сирени, пояснили у Генеральному штабі ЗСУ. Пишуть про це "Українські новини".
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Як розповіли у Генштабі, під час артилерійських і ракетних обстрілів ворог іноді орієнтується на маячки, тому світло у вікні може наразити на небезпеку.
В цілях, щоб себе убезпечити, є люди, які вимикають світло. Ніхто цілеспрямовано не вимикає. З огляду на рекомендації Збройних сил, Державну службу з надзвичайних ситуацій, люди самі повинні приймати рішення, – запевняють у Генеральному штабі.
При цьому військові все ж таки дотримуються зазначених рекомендацій і під час тривоги вимикають світло на стратегічних об'єктах.
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