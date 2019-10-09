Чи потрібно рахувати калорії, щоб схуднути

Науковці розповіли, чи справді потрібно постійно рахувати калорії, щоб швидко позбутись зайвих кілограмів. Детальніше читайте далі.

Британські учені організували дослідження, щоб визначити, чи підрахунок калорій сприяє схудненню. Виявилось, що ті люди, які знають, скільки калорій принесе кожна трапеза, справді ефективніше позбуваються зайвої ваги.

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Для цього було обрано добровольців, яких розділили на три групи: контрольна (нічого не змінилось у раціоні), ті, хто рахує калорії за весь день, а також ті, хто підраховує калорійність кожної страви. Виявилось, що представники останньої групи за день у середньому споживали 1528 калорій, з середньої – 2 тисячі калорій, а в контрольній ця цифра була значно більшою. Відтак, цей спосіб і справді допомагає схуднути. Але найефективніше складати раціон так, щоб знати калорійність кожного прийому їжі.

Чи потрібно рахувати калорії, щоб схуднути

До того ж, такий перспективний спосіб дозволяє не лише привести себе у форму, а й позбутись шкідливих звичок, приміром, куріння та алкоголю. З часом кількість келихів чи сигарет зменшиться до таких цифр, що людина спокійно зможе відмовитись від них зовсім.

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