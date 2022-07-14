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Чи покращать безпеку два антивіруси – відповідь Держспецзв'язку

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Чи покращать безпеку два антивіруси – відповідь Держспецзв'язку - фото 1

Фахівці з Держспецзв'язку відповідають запитання щодо кіберзахисту. Чи доцільно встановлювати на комп'ютері два антивіруси, чи покращить це безпеку? Читайте далі та дізнайтеся думку експертів!

Експерти вважають, що немає жодної потреби встановлювати на ваші гаджети дві програми-антивіруси.

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Тим більше, що це може призвести до протилежного ефекти. Такий варіант кількох антивірусів на одному комп'ютері провокує конфлікт програм. Також це уповільнює гаджети або ж взагалі призводить до неправильної роботи комп'ютера.

Чи покращать безпеку два антивіруси – відповідь Держспецзв'язку - фото 509453

Щоб встановити новий антивірус на комп’ютер, потрібно для початку повністю видалити стару програму. Також зверніть увагу, що інсталювати варто лише ліцензійне програмне забезпечення. І не забувайте про періодичне регулярне оновлення антивірусних баз.

До теми: У Держспецзв'язку розповіли, як позбутися вірусу на ваших гаджетах

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