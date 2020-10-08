Чи можуть собаки відрізнити обличчя людини від потилиці?

Фахівці з'ясували, як мозок собак обробляє візуальну інформацію про родичів і людей. Результати вас вразять!

Виявилося, що наші чотириногі друзі не здатні відрізнити обличчя від потилиці.

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Щоб дослідити подібності та відмінності в реакції мозку собаки і людини на візуальну інформацію про інших людей і собак, дослідники протестували двадцять собак і тридцять людей. Поки добровольці дивилися відеоролики із зображеннями облич, морд і потилиць, вчені оцінювали активність їхнього мозку за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії.

Вченим вдалося виявити у собак області мозку, активність яких збільшувалася при розгляданні родичів. Це означає, що тварини здатні були відрізнити представників свого виду від людей. Однак дослідникам не вдалося виявити у собак ознак того, що вони здатні відрізнити обличчя від потилиці (тоді як активність мозку людей змінювалася залежно від того, яку частину голови вони бачили).

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