Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Чи можуть собаки відрізнити обличчя людини від потилиці?

  • 34
Собаки - фото 1
Собаки / webmd

Фахівці з'ясували, як мозок собак обробляє візуальну інформацію про родичів і людей. Результати вас вразять!

Виявилося, що наші чотириногі друзі не здатні відрізнити обличчя від потилиці.

І ще: Пес Шрека: собака влаштував прогулянку по скошеній траві і став зіркою мережі

Щоб дослідити подібності та відмінності в реакції мозку собаки і людини на візуальну інформацію про інших людей і собак, дослідники протестували двадцять собак і тридцять людей. Поки добровольці дивилися відеоролики із зображеннями облич, морд і потилиць, вчені оцінювали активність їхнього мозку за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії.

Вченим вдалося виявити у собак області мозку, активність яких збільшувалася при розгляданні родичів. Це означає, що тварини здатні були відрізнити представників свого виду від людей. Однак дослідникам не вдалося виявити у собак ознак того, що вони здатні відрізнити обличчя від потилиці (тоді як активність мозку людей змінювалася залежно від того, яку частину голови вони бачили).

Це цікаво: Учені упіймали білу акулу вражаючих розмірів: відео

Джерело: medicalxpress
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 14554
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 110
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 27404
Загрузка...
Новини