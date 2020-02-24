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Чи можна змішувати алкоголь з кавою

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Кава - фото 1
Кава / infovend

Існує безліч рецептів кавових напоїв з алкоголем. Чи можна поєднувати ці інгредієнти насправді?

Якщо випити кави до вживання алкоголю, це посилить вироблення ферментів, які допомагають печінки швидше знешкодити етанол.

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Такий ефект починає діяти через 20-40 хвилин після горня кави, в залежності від кількості і міцності напою, а також особливостей організму, і триває близько 1-1,5 годин. Зовсім інша справа – поєднання кави з алкоголем. Поперемінне або одночасне використання цих напоїв у великих кількостях збільшує їх обопільну дію на серцево-судинну систему, відповідно:

  • частішає пульс
  • підвищується артеріальний тиск
  • збільшується навантаження на серце
Чи можна змішувати алкоголь з кавою - фото 388118

В результаті може виникнути неконтрольована аритмія або тахікардія, статися руйнування тендітних стінок судин. Це необхідно враховувати при вживанні кави з алкоголем людям із захворюваннями серця і атеросклерозом або схильністю до них. Медики також однозначно відповіли і на питання: чи можна пити каву з алкоголем при підвищеній нервовій збудливості? Ні, бо сполуки, що містяться в алкогольних напоях, підсилюють збудливу дію кофеїну на нервову систему.

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Джерело: infovend
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