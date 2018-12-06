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Чи можна займатися йогою під час вагітності: відповідь лікарів
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Побутує безліч суперечливих думок, які стосуються занять йогою у період вагітності. Фахівці вирішили нарешті розставити всі крапки над "і" та розповісти, чи можна віддавати перевагу цьому заняттю під час виношування дитини.
На думку фахівців, у період вагітності варто займатися йогою, і ось чому.
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Експерти відзначили, що такий вид фізичної активності допомагає жінкам позбутися фізичного дискомфорту. Мова йде про біль у спині, а також набряки.
Також йога добре позначається на психічному стані вагітної. Вона допомагає запобігти різким перепадам настрою, спричиненим змінами гормонального фону.
Крім того, йога відмінно підходить для тих, хто готується до пологів. Такий вид фізичного навантаження допомагає підтримувати оптимальний тонус тіла.
До того ж, йога вчить вагітних правильно дихати. Під час занять жінки покращують зв'язок з дитиною, а також знаходять однодумців і друзів.
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