Алкотестер зашкалить: 5 продуктів, які не варто їсти водіям

Фахівці назвали продукти, вживання яких може зіграти доволі злий жарт з власниками автомобілів. Ці зовсім безалкогольні продукти можуть давати упевнений фльор перегару.

Як пояснюють вчені, ці продукти виявляються каталізатором для мікроорганізмів, що проживають у ротовій порожнині кожної людини. Зокрема, поява характерного "аромату" перегару – це результат підвищеної активності анаеробних бактерій.

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Квас. За словами експертів, навіть невелика кількість квасу здатна спровокувати появу "алкогольного духу".

Квас може пахнути, як пиво

Кисломолочні продукти. Багато хто знає, що в кефірі міститься мінімальна концентрація алкоголю, але запах перегару іноді несподівано дають навіть такі продукти, як йогурт або сметана.

Кисломолочні продукти містять невисокий відсоток спирту

Солодкий виноград. На цей продукт скаржаться досвідчені автовласники. Особливо в цьому плані результативні чорні сорти винограду. Якщо з'їсти перезрілий виноград, напружене спілкування з правоохоронцем гарантоване.

Виноград може мати специфічний аромат

Часник. У більшості випадків продувати алкотестер після часнику доводиться навіть не тому, що цей продукт може давати слабкий запах перегару. Багато водіїв за допомогою часнику намагаються приховати реальне похмілля.

Водії часто приховують похмілля часником

Соління. Солоний огірок або помідор – популярна закуска, і тому їх аромат насторожує співробітників поліції. Крім того, вживання солінь дійсно може викликати відчуття "алкогольного духу".

Солені огірки можуть вважатися правоохоронцям, як закуска

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