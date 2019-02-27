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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Алкотестер зашкалить: 5 продуктів, які не варто їсти водіям

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Ці продукти можуть стати причиною перегару - фото 1
Ці продукти можуть стати причиною перегару

Фахівці назвали продукти, вживання яких може зіграти доволі злий жарт з власниками автомобілів. Ці зовсім безалкогольні продукти можуть давати упевнений фльор перегару.

Як пояснюють вчені, ці продукти виявляються каталізатором для мікроорганізмів, що проживають у ротовій порожнині кожної людини. Зокрема, поява характерного "аромату" перегару – це результат підвищеної активності анаеробних бактерій.

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Квас. За словами експертів, навіть невелика кількість квасу здатна спровокувати появу "алкогольного духу".

Квас може пахнути, як пиво - фото 310604
Квас може пахнути, як пиво

Кисломолочні продукти. Багато хто знає, що в кефірі міститься мінімальна концентрація алкоголю, але запах перегару іноді несподівано дають навіть такі продукти, як йогурт або сметана.

Кисломолочні продукти містять невисокий відсоток спирту - фото 310603
Кисломолочні продукти містять невисокий відсоток спирту

Солодкий виноград. На цей продукт скаржаться досвідчені автовласники. Особливо в цьому плані результативні чорні сорти винограду. Якщо з'їсти перезрілий виноград, напружене спілкування з правоохоронцем гарантоване.

Виноград може мати специфічний аромат - фото 310602
Виноград може мати специфічний аромат

Часник. У більшості випадків продувати алкотестер після часнику доводиться навіть не тому, що цей продукт може давати слабкий запах перегару. Багато водіїв за допомогою часнику намагаються приховати реальне похмілля.

Водії часто приховують похмілля часником - фото 310601
Водії часто приховують похмілля часником

Соління. Солоний огірок або помідор – популярна закуска, і тому їх аромат насторожує співробітників поліції. Крім того, вживання солінь дійсно може викликати відчуття "алкогольного духу".

Солені огірки можуть вважатися правоохоронцям, як закуска - фото 310600
Солені огірки можуть вважатися правоохоронцям, як закуска

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Джерело: medikforum
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