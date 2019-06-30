Чи можна пити воду під час їжі

Серед способів схуднення і систем підтримки стабільної ваги існує думка, що вживання води під час прийому їжі призводить до розбавлення ферментів і шлункової кислоти, що ускладнює перетравлення їжі організмом. Чи так це насправді?

Під час прийняття їжі в ротовій порожнині відбувається вироблення слини, яка допомагає розщеплювати їжу.

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У печінку поживні речовини надходять з кровотоком, а для нормального кровообігу так само необхідна достатня кількість води. Все це говорить про те, що зміна середовища цих органів на більш рідку, може порушити природне функціонування органів, що може привести до накопичення токсичних відходів.

Фахівці радять пити воду протягом усього дня

За твердженнями доктора Майкла Пікко з клініки Мейо, вода, незалежно від часу її прийому: до, після, або під час прийняття їжі сприяє розщепленню їжі, завдяки чому організм легше засвоює поживні речовини. Також вживання звичайної води сприятливо впливає на роботу кишечника.

Тому фахівці радять пити воду протягом усього дня. Якщо ви п'єте воду під час їжі – пийте її в розумних кількостях.

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