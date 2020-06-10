Чи може перець врятувати від коронавірусу: відповідь медиків

Пандемія коронавірусу не лише змусила ввести карантин у багатьох країнах, а й стала темою для поширення неправдивої інформації. Тому фахівці продовжують розподіляти фейки від правди. Цього разу йдеться про вживання перцю, як спосіб уникнути і вилікуватись від COVID-19.

На офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я у соцмережі Facebook продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією про ситуацію в країні щодо коронавірусу.

І ще: Нові пом'якшення карантину запрацювали в Україні: що можна з 10 червня

Нещодавно в мережі почала поширюватись ідея, що активне вживання гострого перцю здатне вилікувати та захистити від цього вірусу. Тому медики вирішили розставити всі крапки над "і" в цьому питанні.

"Гострий перець може додати пікантності стравам, але не запобігає зараженню і не лікує COVID-19. Тож бережіть себе та збалансовано харчуйтесь!", – наголошують у МОЗ. Також експерти нагадали про те, що єдиним дієвим способом уникнути зараження є дотримання базових правил гігієни, соціальне дистанціювання, а також правильне харчування.

Читайте також: Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 10 червня