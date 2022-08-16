Як боротися із нав'язливою рекламою у соцмережах: поради експертів

У Держспецзв'язку відповіли, як можна боротися із нав'язливими рекламними оголошеннями у стрічці соцмережі Фейсбук. Читайте далі та дізнайтеся, як її уникнути!

У соцмережі є можливість заблокувати конкретну рекламу або змінити загальні налаштування щодо показу.

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Якщо користуєтеся соцмережею Facebook з комп'ютера, то у браузері можна заблокувати рекламу за допомогою спеціальних застосунків (F.B. Purity, Ad Blocker for Facebook тощо).

Для блокування конкретного оголошення потрібно:

У цій рекламі натисніть на три вертикальні крапки у правому верхньому куті.

Оберіть, що саме ви хочете зробити із цією рекламою: сховати її та більше не бачити у стрічці; поскаржитися на рекламу; приховати всю рекламу від конкретного рекламодавця.

Для зміни загальних налаштувань показу реклами:

На головній сторінці Facebook натисніть на трикутник у правому верхньому куті.

Оберіть у меню "Налаштування та конфіденційність", а потім "Налаштування", а далі категорію "Реклама".

Тут вже дозволяйте чи забороняйте використання інформацію з вашого профілю. Або ж видаліть себе з аудиторії певного рекламодавця тощо.

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