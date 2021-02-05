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Чи долітають до зубної щітки мікрочастинки з унітаза: цікаве дослідження

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Учені спростували міф про зубну щітку й унітаз - фото 1
Учені спростували міф про зубну щітку й унітаз

Якщо у вас санвузол і ванна – це одна і та ж кімната, то ви точно ставили собі питання: чи долітають мікроорганізми з унітаза до зубних щіток. Науковці вирішили раз і назавжди поставити крапку у цьому дискусійному питанні.

Американські вчені спростували міф про те, що мікрочастинки з унітаза під час зливу можуть потрапити на зубну щітку. Розповідаємо, як вони дійшли до такого висновку.

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Для цього дослідники вивчили надіслані добровольцями поштою засоби гігієни. Їх супроводжував опис того, де вони зберігалися і як часто використовувалися

Учені витягли зі зразків ДНК, проаналізували її та виявили, що мікроорганізмів з кишківника на щітках вкрай мало. В основному – бактерії з ротової порожнини й зі шкіри людини. Причому у людей, які чистили зуби регулярно та використовували нитку, щітки були чистішими.

Чи долітають до зубної щітки мікрочастинки з унітаза: цікаве дослідження - фото 446471
Найбільше на зубній щітці бактерій саме з ротової порожнини та шкіри

Дослідники порекомендували не боятися суміщених санвузлів і не використовувати протимікробні засоби гігієни. Бактерії здатні до них адаптуватися, і ось тоді ситуація може погіршитися.

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Джерело: Microbiome Journal
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