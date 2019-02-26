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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Чи дійсно собаки так схожі на своїх власників

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Вчені підтвердили, що собаки схожі на своїх господарів - фото 1
Вчені підтвердили, що собаки схожі на своїх господарів / Cameralabs

Фахівці прийшли до висновку, що характер собак змінюється з віком.

Вчені опитали власників понад 1600 собак 50 різних порід. Вік вихованців варіювався від декількох тижнів до 15 років. Господарі мали оцінити поведінку і риси характеру своїх собак, а також трохи розповісти про себе.

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"Ми виявили кореляції в трьох основних сферах: вік і особистість, схожість особистостей людини з собакою і вплив особистості собаки на якість її відносин з власником", – розповів один з авторів дослідження. Він також зазначив, що літніх собак набагато складніше дресирувати, а кращий вік для навчання настає у 6 років.

Вчені підтвердили, що собаки схожі на своїх господарів. Так, екстраверти частіше оцінювали своїх вихованців як більш активних і збудливих, тоді як песимісти частіше вважали своїх собак боязкими і менш сприйнятливими до тренувань. Власники, які повідомили про гармонійні відносині зі своїми собаками, вважали вихованців активними і старанними.

Як відзначають автори дослідження, характер собак помітно змінюється з віком. Єдине, що, як правило, залишається на все життя, це тривожність. Інші риси можуть змінитися в залежності від виховання і відносин з людиною.

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Джерело: sciencedaily
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