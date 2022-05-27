Моя земля: співачка SANSA презентувала трек, народжений під обстрілами рідного міста

Виконавиця розпочинає новий етап у своїй кар'єрі та презентує першу україномовну пісню "Моя земля", що народилася у неї через місяць після початку війни. Слухайте ліричну пісню!

У пісні співачка втілила те, що вона пройшла й пережила сама і ті події, що відбувалися навколо неї. Саме це дало їй сили піднятися знову і зрозуміти, що українці сильні, єдині, мають потужну силу духа і добру душу.

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Спочатку SANSA довго залишалася у Києві – своєму рідному місті. Тільки через деякий час зважилася виїхати за місто разом із дочкою. І саме там, під сильними ракетними обстрілами, народилися слова і був написаний вірш, що потім перетворився на пісню. Натхнення з'явилося раптово.

"Я написала цей вірш на рівні того, що зі мною відбувалося від страху, болю та переживань. Але я точно знала, що ми витримаємо всі випробування і ми переможемо. Бо маю віру в Україну, в наших захисників", – прокоментувала співачка.

Народжений в такий унікальний спосіб вірш, дав віру в те, що Україна переможе та огорне величчю увесь світ, оновившись і змінивши весь світ. І співачка оновилася разом зі своєю країною. Пережиті емоції вилилися в слова на папері, все те, що співачка пережила, все, що вона відчула, постало у рядках пісні.

"Ця пісня вдихнула в мене нове життя. Я зрозуміла, що мені були дані ці випробування, щоб я відчула в собі силу. Це і є мої два крила – сила духа і душа. Саме з цього моменту у мене почалося нове життя. Я усвідомила, що раніше не цінувала те, що мала – мирне небо. Але тепер у мене є Віра і впевненість в тому, що ми єдині та вільні. Саме це я прагнула показати у своїй пісні, розповівши історію про те, що трапилося зі мною у ці складні дні для мене і моєї родини. Мені було боляче від того, що я чула і бачила", – розповіла SANSA.

Виконавиця активно долучилася до допомоги нашим захисникам і не хоче залишати рідну Україну, бо тут її земля, її рідні, дорогі для неї люди. Земля надає сили йти вперед і ставати сильнішою духом. Сьогодні це дуже важливо – розуміти, що Україна наш спільний дім, це наше місце сили та натхнення. Наша Земля – це наш дім та наша сила. Ми непереможні на нашій землі.

SANSA впевнена, музика може стати зброєю, коли віра в перемогу перетворюється на пісню. А коли це щире і справжнє, коли йде від серця, а внутрішні переживання виливаються у творчість – то це має неймовірно потужну силу. Бо українці – найспівучіша нація у світі.

Слухати пісню SANSA – Моя земля:

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