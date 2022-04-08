Чи буде весняний призов 2022: пояснення Генштабу

Весняний призов на строкову військову службу у 2022 році мав стартувати з 1 квітня, однак під час воєнного стану він скасовується. Детальніше читайте далі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що військовий призов у 2022 році не проводитиметься. Річ у тому, що від 24 лютого в країні оголошено загальну мобілізацію, до якої вже залучили військовозобов'язаних та резервістів першої та другої черг.

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Через це вдалось укомплектувати вакантні посади у ЗСУ та інших військових формувань Тому й потреби у проведенні чергового призову громадян у період з квітня по червень 2022 нема. Про осінній призов на строкову службу поки говорити рано.

Тим часом мер Івано-Франківська розповів про третю хвилю мобілізації, хоч офіційної інформації про це не було надано. Але варто пояснити, що до цієї хвилі потрапляють офіцери запасу, військовозобов'язані, які завершили військові кафедри у ВНЗ.

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