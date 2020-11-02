Chevrolet показав електричний пікап у культовому кузові: фото

Американська компанія Chevrolet підготувала до майбутньої виставки тюнингу унікальний пікап 1977 K5 Blazer-E на електротязі. Новинка, яку розробив ​​підрозділ Chevrolet Performance, забезпечена комплектом eCrate. Продажі стартують орієнтовно в другій половині майбутнього року.

На виставці SEMA360, компанія Chevrolet покаже пікап K5 Blazer 1977, який перевели на електротягу. Зовні новий Chevrolet K5 Blazer-E практично нічим не відрізняється від стандартного позашляховика з бензиновим мотором: електромобіль в ньому можна впізнати лише по фірмовому шильдику з пофарбованими в помаранчевий колір буквами E і EV в назвах моделі і марки.

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Новий проєкт K5 Blazer-E зберіг максимальну автентичність, а для його електрифікації на 90% використані компоненти серійного електромобіля Chevrolet Bolt EV. Таким чином на зміну 175-сильному бензиновому 6,6-літровому V8 і 3-ступінчастим "автомату" прийшов сучасний 200-сильний електромотор і електроннокерована 4-ступінчаста АКП.

Батарея місткістю 60 кВтг розташувалася в багажному відділенні машини. Автомобіль має електричні підсилювачі керма і гальм, а відповідні прилади акуратно вписали в оригінальну приладову панель.

Уже в другій половині майбутнього року всі охочі перевести свої ретроавто на електротягу зможуть придбати комплекти eCrate від Chevrolet Performance. Крім того, в компанії працюють над адаптацією для нього нових акумуляторів серії Ultium.

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