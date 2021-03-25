Чемпіон світу влаштував дрифт з потужним вибухом на полігоні: видовищне відео

Чемпіон світу з дрифту Он Гіттін-молодший опублікував відео, на якому разом зі своєю командою Team RTR виконав екстремальні трюки. Автоперегонники влаштували парний дрифт на баггі, а також ефектно перестрибнули через два Ford Mustang.

Екстремальне відео знімали на території військово-тактичного навчального полігону Panthera Tactical Training Facility, розташованого у Західній Вірджинії, США.

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Ця місцевість призначена для відпрацювання маневрів при імітації ведення бойових дій американськими військовослужбовцями. Однак цього разу полігон використали за іншим сценарієм.

На початку ролика автоперегонники влаштували парний дрифт вузькими стежками на Ultra4 Racing 4440 Ford Bronco. Потім за допомогою трампліну спортсмени виїхали на путівець. Після чого в кадрі з'являються два Ford Mustang RTR, які також виконали спільний керований занос асфальтованою ділянкою полігону.

У якийсь момент до спорткарів приєднався один з пілотів баггі. Після потрійного дрифту, Ultra4 Racing 4440 на мить відокремився від "Мустангів", щоб за допомогою трампліну перестрибнути через спорткари, на тлі яких сталася серія потужних вибухів.

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