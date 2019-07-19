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Chevrolet Corvette вперше став середньомоторним

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Corvette Stingray - фото 1
Corvette Stingray / motor1

Офіційно представлений Corvette Stingray. Легендарний суперкар вперше став середньомоторним. Компанії довелося піти на зміну основної концепції суперкара заради модернізації. Новинка отримала ще кілька принципових змін.

У новій версії авто машинна клітка салону зміщена вперед на 400 мм. Кузов Corvette виконаний в основному з алюмінію з використанням склопластикових панелей. У дорожчій комплектації передні амортизатори можуть підняти ніс автомобіля на 50 мм для проїзду по нерівностях.

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Новинка отримала традиційний "атмосферник" V8 об'ємом 6,2 л. Потужність двигуна 502 к.с. і 637 Нм крутного моменту. Середньомоторна версія оснащена преселективним "роботом" з двома мокрими зчепленнями і вісьмома передачами.

Салон виконаний з натуральної шкіри і дорогого пластика, а класичні прилади замінив 12-дюймовий дисплей. Фари у новому корветі світлодіодні. Авто оснащене двома багажниками зі склопластику. Їхня загальна місткість 357 літрів.

Нова модель буде дорожчою за попередника приблизно на 4 тисячі доларів і обійдеться у 59900 доларів.

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Джерело: motor1
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