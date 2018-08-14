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Chevrolet Corvette оснастять активною аеродинамікою

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Chevrolet Corvette буде ще потужнішим - фото 1
Chevrolet Corvette буде ще потужнішим / motor

Концерн General Motors запатентував комплекс активної аеродинаміки для спорткара Chevrolet Corvette. Три окремих документи описують роботу рухомих бічних спідниць, заднього спойлера і генеруючих притискну силу повітропроводів.

У патенті GM зазначено, що за допомогою спеціальних актуаторів активні бічні спідниці можуть опускатися та підніматися. Їхнє положення залежить від швидкості обертів колеса та швидкості руху машини відносно поверхні землі.

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Chevrolet Corvette оснастять активною аеродинамікою - фото 269932
Chevrolet Corvette оснастять активною аеродинамікою / motor

Для регульованого спойлера передбачено зміну висоти та кута атаки, які змінюються в залежності від швидкості повітряного потоку, кута повороту керма і величини поздовжнього прискорення.

Chevrolet Corvette оснастять активною аеродинамікою - фото 269928
Chevrolet Corvette оснастять активною аеродинамікою / motor

Третій патент описує повністю закриту конструкцію повітроводів з рухомими заслінками. Вони розміщуються у верхній або нижній частині кузова машини і використовуються для створення додаткової притискної сили.

Chevrolet Corvette оснастять активною аеродинамікою - фото 269929
Chevrolet Corvette оснастять активною аеродинамікою / motor

Особливістю системи є можливість використання сопла для прискорення повітряного потоку.

Chevrolet Corvette оснастять активною аеродинамікою - фото 269930
Chevrolet Corvette оснастять активною аеродинамікою / motor

У патентній документації використовуються зображення Corvette поточного покоління, однак комплекс активної аеродинаміки буде адаптований і до нової середньомоторної моделі. Як повідомлялося раніше, в її склад увійде електроннокерований спойлер і підвіска з ліфт-системою, здатна змінювати центр аеродинамічного тиску.

Chevrolet Corvette оснастять активною аеродинамікою - фото 269931
Chevrolet Corvette оснастять активною аеродинамікою / motor

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Джерело: motor
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