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Chevrolet Bolt згорів через пів року після покупки

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Chevrolet Bolt - фото 1
Chevrolet Bolt / mag.auto

General Motors розслідуватиме інцидент зі згоранням електромобіля Chevrolet Bolt. Спочатку автовиробник відмовився займатися цією справою, відправивши власника згорілої машини в страхову компанію. Однак після публікацій в ЗМІ, компанія все ж пообіцяла розібратися.

Інцидент, про який йде мова, стався на початку липня в штаті Вірджинії. Власниця Chevrolet Bolt, Хаджиме Рохас, розповіла, що 4 липня помітила в машині дим, після чого автомобіль почав буквально плавитися від жару. Ні сама жінка, ні прибулі на місце пожежники так і не змогли встановити причину події.

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За словами Рохас, вона придбала автомобіль близько пів року тому. Вона звернулася до представників General Motors з проханням з'ясувати, що ж сталося з її Bolt, проте в компанії відповіли відмовою і запропонували жінці звернутися в страхову.

За розслідування інциденту автовиробник взявся тільки після публікацій в ЗМІ, ініційованих Рохас: таким чином вона вирішила попередити інших власників Chevrolet Bolt про потенційну небезпеку електрокара.

Chevrolet Bolt згорів через пів року після покупки - фото 422922

Chevrolet Bolt згорів через пів року після покупки - фото 422917

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Джерело: insideevs
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