Четвертий політ дрона Ingenuity на Марсі провалився

Марсіанський вертоліт Ingenuity не зміг зробити свій четвертий політ над поверхнею Червоної планети. Причина поки не вказана. Команда NASA працює над наступною спробою.

Як повідомляється у Twitter агенства, цього разу експерти NASA планували підняти апарат над поверхнею Марса на 117 секунд. При цьому його максимальна швидкість повинна була становити від 2 до 3,5 метра в секунду. Також очікувалося збільшення загальної дальності польоту.

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"В рамках амбіційного четвертого польоту вертоліт не зміг піднятися з поверхні Марса. Команда проводить оцінку даних і має намір незабаром зробити ще одну спробу", – зазначено в повідомленні.

Як відзначили в космічному агентстві, експеримент не вдався, оскільки Ingenuity не перейшов в режим польоту. Нова спроба запланована на 30 квітня.

Aim high, and fly, fly again. The #MarsHelicopter's ambitious fourth flight didn't get off the ground, but the team is assessing the data and will aim to try again soon. We'll keep you posted. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/HDaF0fAILs — NASA JPL (@NASAJPL) April 29, 2021

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