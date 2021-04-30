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Четвертий політ дрона Ingenuity на Марсі провалився

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Поверхня Марса - фото 1
Поверхня Марса / twitter

Марсіанський вертоліт Ingenuity не зміг зробити свій четвертий політ над поверхнею Червоної планети. Причина поки не вказана. Команда NASA працює над наступною спробою.

Як повідомляється у Twitter агенства, цього разу експерти NASA планували підняти апарат над поверхнею Марса на 117 секунд. При цьому його максимальна швидкість повинна була становити від 2 до 3,5 метра в секунду. Також очікувалося збільшення загальної дальності польоту.

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"В рамках амбіційного четвертого польоту вертоліт не зміг піднятися з поверхні Марса. Команда проводить оцінку даних і має намір незабаром зробити ще одну спробу", – зазначено в повідомленні.

Як відзначили в космічному агентстві, експеримент не вдався, оскільки Ingenuity не перейшов в режим польоту. Нова спроба запланована на 30 квітня.

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