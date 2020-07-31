Чесний крадій: дивіться трейлер захоплюючого кримінального бойовика

У мережі з'явився трейлер фільму Чесний крадій з Ліамом Нісоном. Дивимося разом!

68-річний британський актор Ліам Нісон знову повернувся на екран, щоб блищати в бойовику в образі крутого хлопця.

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Цього разу зірка Голлівуду зіграв геніального грабіжника банків, який зустрів жінку своєї мрії і вирішив зав'язати з кримінальним минулим. Але знайшлася пара завзятих агентів ФБР, які не дадуть йому так просто піти на спокій. Потім, за сюжетом, федерали перевищили свої посадові повноваження, і чесний злодій оголошує їм війну. Ну а далі за класикою: вибухи, перестрілки і обіцянки дістати один одного з-під землі. Трейлер повідомляє, що реліз картини відбудеться 9 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, популярність прийшла до Нісона після фільму Список Шиндлера, потім він засвітився в багатьох гучних проєктах, наприклад, Зоряні війни, Банди Нью-Йорка, Царство небесне, Бетмен: Початок тощо.

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