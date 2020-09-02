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Chery показала свій найдорожчий кросовер

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Chery - фото 1
Chery / avtonam

Китайська компанія Chery поділилася подробицями про новинку – великий кросовер Tiggo 8 Pro, який будуть продавати паралельно зі звичайним Tiggo 8.

Поки автовиробник поділився лише трьома офіційними фотографіями новинки, на яких зображено екстер'єр моделі.

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Флагманський кросовер перевершує стандартний Tiggo 8 за габаритами: його довжина становить 4722 міліметри (+22 міліметри). Від звичайного Tiggo Pro-версія відрізняється і дизайном: наприклад, інакше оформлена радіаторна решітка (на ній відсутня горизонтальна хромована смуга з логотипом), інакше виглядає передня і задня оптика. Крім того, Tiggo 8 Pro отримав 19-дюймові колісні диски.

На китайському ринку модель з'явиться в середині осені. Там флагманський кросовер запропонують з бензиновим турбомотором об'ємом 1,6 літра, який видає 195 кінських сил.

Chery показала свій найдорожчий кросовер - фото 423180

Chery показала свій найдорожчий кросовер - фото 423181

Chery показала свій найдорожчий кросовер - фото 423182

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Джерело: somagnews
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