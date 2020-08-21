Червона карантинна зона в Україні: з'явився оновлений список міст і районів

Згідно з новим розподілом на карантинні зони, у 14 містах та районах України встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Дізнайтесь, у яких населених пунктах запроваджені найсуворіші обмеження.

За підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в "жовтій" зоні опинились 106 районів та міст України, у "помаранчевій" – 75, а в "червоній" – 14.

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Засідання комісії ТЕБ та НС, на якому встановили карантинні зони, відбулось у четвер, 20 серпня, ввечері, а прийняті рішення набудуть чинності з 00:00 годин понеділка, 24 серпня. "14 районів перевищили рівень захворюваності нових випадків на 100 тисяч населення за останні два тижні, тож віднесені до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", – додав Степанов.

До "червоної" зони належать:

місто Коломия,

Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог,

Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

Карта поділу України на карантинні зони:

Нагадаємо також, які обмеження діють у різних зонах:

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