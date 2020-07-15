На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Відпочинок в Єгипті та Албанії: самоізоляція після повернення більше не потрібна
-
- 172
Гарні новини для тих, хто планує відпочинок в Єгипті або Албанії! Відтепер ці країни внесені до "зеленої" зони, тож після повернення з них не потрібне тестування або ізоляція.
Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, 15 липня Уряд змінив критерії щодо країн, які належать до "червоної зони", тож Єгипет та Албанія потрапили до "зеленої зони".
Для українських туристів це означає, що після повернення з Єгипту чи Албанії відтепер НЕ ПОТРІБНО проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19.
Таке нововведення значно полегшить життя тим, хто запланував літній відпочинок в цих країнах. Водночас зверніть увагу, що рівень захворюваності на COVID-19 в Єгипті та Албанії не впав, але Міністерство охорони здоров'я змінило критерій для поділу країн на "червону" і "зелену" зону.
Тепер, як і в ЄС, до уваги береться показник інцидентності (кількість нових випадків захворювання за останні 7/14 днів), а не кількість активних хворих на 100 тисяч населення (допустимою була кількість 40 на 100 тисяч, а в Єгипті цей показник становить 52 на 100 тисяч, в Албанії – 53 на 100 тисяч населення).
Читайте також: Куди українці вирушають на відпочинок 2020
-
17:17У мережу виклали єдиний вцілілий рукопис Шекспіра
-
16:44Демократія у всій красі: у США кіт отримав право голосувати на виборах
-
16:183 прості та дієві правила, які допоможуть зміцнити імунітет
-
16:06Картинки з Днем бухгалтера 2020: гарні листівки і жартівливі відкритки
-
15:59У ведучої ТСН у прямому ефірі випав передній зуб: епічне відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:42Відпочинок в Єгипті та Албанії: самоізоляція після повернення більше не потрібна
-
15:29Режисер Джокера опублікував невидані кадри зі зйомок фільму
-
15:13Німецькі науковці розповіли, як розігнати метаболізм
-
14:50Олег Винник стане учасником нового сезону Танців з зірками
-
14:22Бортові камери Tesla зняли викрадення Porsche: епічне відео
-
14:00ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з географії?
-
13:45Світлана Лобода зухвало продефілювала у крихітному платті: спокусливе відео
-
13:27На 3D-принтері створили унікальний електробайк
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:05Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає
-
12:50Чоловік купив за 5,5 мільйона євро острів, але досі не побував там
-
12:28Блогер створив машину часу у VR, яка показує все, що відбувалося з ним за останній рік
-
12:0310 фільмів, які справді змінюють погляди людей на життя: вибір мережі
-
11:47Рок-музикант Еліс Купер представив фірмове шоколадне молоко
-
11:21Дівчина пішла в порно через коронавірус і стала багатою
-
10:52Холлі Беррі вразила шанувальників розкішною фігурою на архівному фото
-
10:35Привітання з Днем бухгалтера 2020: прикольні вірші, смс і картинки
-
10:20Бенксі розмалював вагони лондонського метро на тему коронавірусу
-
09:47Нова оптична ілюзія з зебрами спантеличила мережу
-
15:42Відпочинок в Єгипті та Албанії: самоізоляція після повернення більше не потрібна
-
14:00ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з географії?
-
12:0310 фільмів, які справді змінюють погляди людей на життя: вибір мережі
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 липня
-
07:49У мережі назвали особисті якості розумних людей
- 14 липня
-
21:29Краще за еротику: ТОП-10 чуттєвих фільмів та серіалів
-
18:53Продасть і не викупить: які знаки Зодіаку найхитріші
-
17:45А якщо світ – це торт? Мережу захопили меми про нову конспірологічну теорію
-
15:06Від Гри престолів до Офісу: 7 найкращих серіальних сцен, від яких мурахи по тілу
-
12:39Куди українці вирушають на відпочинок 2020: умови в'їзду в найпопулярніші країни
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 липня
-
07:12Сезонні овочі та фізична активність: 5 порад, які допоможуть відмінно почуватися влітку
- 13 липня
-
21:17Не Волдеморт і Танос: користувачі мережі назвали справжніх лиходіїв з популярних фільмів
-
19:0510 секс-сцен із популярних фільмів, які поставили акторів у незручне становище
-
16:02Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись
-
14:03Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас
-
11:41Ці 15 популярних пісень ви чули купу разів, але досі не знаєте, про що в них йдеться
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 липня
-
07:13Названо нові круті функції, які отримає Android 12
- 12 липня
-
21:53Це так не працює: популярний у всьому світі метод не допоможе вам розбагатіти
-
19:17Як відпочити, якщо до відпустки далеко: 3 перевірені способи
-
16:50Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
-
14:25З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
12:505 способів організувати іконки на робочому столі смартфона
-
11:15Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку