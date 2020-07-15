Відпочинок в Єгипті та Албанії: самоізоляція після повернення більше не потрібна

В'їзд та повернення в Єгипет і Албанію тепер без обмежень / pixabay

Гарні новини для тих, хто планує відпочинок в Єгипті або Албанії! Відтепер ці країни внесені до "зеленої" зони, тож після повернення з них не потрібне тестування або ізоляція.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, 15 липня Уряд змінив критерії щодо країн, які належать до "червоної зони", тож Єгипет та Албанія потрапили до "зеленої зони".

Для українських туристів це означає, що після повернення з Єгипту чи Албанії відтепер НЕ ПОТРІБНО проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19.

Таке нововведення значно полегшить життя тим, хто запланував літній відпочинок в цих країнах. Водночас зверніть увагу, що рівень захворюваності на COVID-19 в Єгипті та Албанії не впав, але Міністерство охорони здоров'я змінило критерій для поділу країн на "червону" і "зелену" зону.

Тепер, як і в ЄС, до уваги береться показник інцидентності (кількість нових випадків захворювання за останні 7/14 днів), а не кількість активних хворих на 100 тисяч населення (допустимою була кількість 40 на 100 тисяч, а в Єгипті цей показник становить 52 на 100 тисяч, в Албанії – 53 на 100 тисяч населення).

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