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Погода в Україні 19 липня: спека повертається

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Прогноз погоди в Україні - фото 1
Прогноз погоди в Україні

19 липня в Україну поступово почне повертатись спека, а дощів з грозами поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 липня, у п'ятницю, майже по всій території країни температура повітря почне відчутно підійматись. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У більшості областей України передбачається +24+28 градусів, на Півдні +26+30 градусів, у західній частині подекуди +23+25 градусів. Дощі, місцями з грозами, найбільш ймовірні у західних та північних областях. Південь, Схід, Центр побудуть у сухій сонячній погоді", – зазначила вона. У Києві 19 липня можливий короткочасний дощ з грозою, а температура вдень підійметься до +24+26.

Прогноз погоди на 19 липня у містах України:

Погода в Україні 19 липня: спека повертається - фото 341919
  • Ужгород +26+28
  • Львів +25+27
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +24+26
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +26+28
  • Херсон +27+29
  • Полтава +24+26
  • Суми +24+26
  • Харків +25+27
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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