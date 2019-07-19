Погода в Україні 19 липня: спека повертається

19 липня в Україну поступово почне повертатись спека, а дощів з грозами поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 липня, у п'ятницю, майже по всій території країни температура повітря почне відчутно підійматись. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У більшості областей України передбачається +24+28 градусів, на Півдні +26+30 градусів, у західній частині подекуди +23+25 градусів. Дощі, місцями з грозами, найбільш ймовірні у західних та північних областях. Південь, Схід, Центр побудуть у сухій сонячній погоді", – зазначила вона. У Києві 19 липня можливий короткочасний дощ з грозою, а температура вдень підійметься до +24+26.

Прогноз погоди на 19 липня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +25+27

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +25+27

Хмельницький +25+27

Житомир +25+27

Чернігів +24+26

Черкаси +24+26

Миколаїв +28+30

Одеса +26+28

Херсон +27+29

Полтава +24+26

Суми +24+26

Харків +25+27

Дніпро +25+27

Запоріжжя +26+28

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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