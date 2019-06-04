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Чернобыль 5 серия: смотреть онлайн бесплатно, сюжет и спойлеры
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В сети появилась последняя 5 серия сериала Чернобыль, который поразил зрителей по всему миру. Как покажут суд над виновниками и причину трагического взрыва на ЧАЭС - смотрите онлайн новый эпизод, а также читайте сюжет со спойлерами на Радио МАКСИМУМ!
В ночь с 3 на 4 июня появилась финальная, 5 серия, мини-сериала Чернобыль. Зрители наконец узнают, как с последствиями жуткого взрыва на Чернобыльской АЭС будут справляться все причастные, а также раскроют судьбу одного из главных героев.
Смотреть онлайн 5 серия Чернобыль можно здесь:
- Американский телеканал HBO (в 04:00 вторника)
- Сервис HBO NOW, который обойдется в 14,99 доллара на месяц
- Онлайн-кинотеатри и сервисы с платною подпискою, типа "Амедиатека"; на на украинском языке – OLL.TV или MEGOGO.
Немного позже серии с переводом выкладывают разные пиратские ресурсы. Сейчас шестая серия на украинском уже доступна на сервисе hdrezka. Смотреть онлайн премьеру на русском языке так же можно бесплатно на сайтах hdrezka. Приятного просмотра!
Осторожно, дальше сюжет 5 серии Чернобыля!
Смотреть онлайн трейлер 5 серии сериала Чернобыль 2019:
Последний шанс! Если вы не смотрели серию, не советуем вам читать описание!
Сюжет и спойлеры: 5 серия сериала Чернобыль 2019
После 4 неожиданных эпизодов об опасности, которая угрожает планете, смертельные исходы и неизвестную героику мини-сериал Чернобыль заканчивается 5 серии под названием "Вечная память".
Непосредственное опустошение от ядерной аварии 1986 года сдержали, радиоактивные погибшие похоронены в бетонных могилах, однако последствия советской политики только начинаются, ведь пытаются найти виновных в одной из худших человеческих катастроф в истории. Судебное разбирательство показывает причину аварии в культурном центре все еще опасного и радиоактивного города Чернобыля. Ужас, горе и моменты героизма – вот, что можно увидеть в финале.
5 эпизод имеет немало флэшбеков, которые демонстрируют острый взгляд на жизнь в украинском городе за 12 часов к опустошению. Людмила Игнатенко улыбается, наблюдая, как ее муж Василий держит соседского ребенка. Мы уже видели пожарного Василия, который погиб от неожиданной и страшной радиационной смерти, которая убила бы нерожденною дочь пары, о которой беременная Людмила не сказала в тот день.
В Чернобыле продолжается суд над виновниками: директором завода Виктором Брюхановым, главным инженером Михаилом Фоминым и его заместителем Анатолием Дятловым. На старте эпизода уже понятно, что ученый-исследователь Валерий Легасов дает показания.
По воспоминаниям, Брюханов и Фомин настаивают на проверке безопасности, однако им предлагают оттянуть ее на 10 часов. Успешный тест позволит получить повышение, так Дятлов соглашается лично следить за операцией с неподготовленным персоналом.
Мрачный Дятлов запугивает всех диспетчеров своими приказами и письменными инструкциями. Зрители могут еще раз увидеть Акимова и Леонида Топтунова перед жуткой смертью. Бледные лица из-за бессмысленных и рискованных испытаний говорят за себя. Акимов хочет прекратить все, но Дятлов грозит ему работой и семьей.
Тесты продолжаются, ядро нагревается до опасных отметок, но работники надеются, что у них есть защитная сеть. Ведь есть кнопка AZ5, которая немедленно выключает реактор. Но даже она не спасает от катастрофы. Дятлов перебрасывает всю вину на работников, над которыми он издевался, утверждая, что они прошли текст, когда он был "на туалете" (Мазин отмечает, что это заявление Дятлова в реальной жизни). Трое мужчин получают максимальное наказание – до 10 лет в лагере.
Завершает сериал прагматичный политик Борис Щербина, который настаивает, чтобы Легасов завершил показания. Он предупреждает о смертельных последствиях Чернобыля, влияющих на ядерную систему страны, ведь именно графитовые наконечники, через которые произошел взрыв, появились, чтобы сэкономить деньги.
Легасов отмечает, что знает, что отдал жизнь за выявление причины радиоактивного воздействия. Можно увидеть, что у него выпадают волосы. Но теперь он отказывается от своей репутации. Председатель КГБ дает понять, что в ранее преданного коммуниста Легасова больше нет карьеры. Напомним, что ровно через 2 года после взрыва на ЧАЭС Легасов решается самоубийство.
В конце финальный расширенный эпилог показывает настоящие последствия катастрофы. Советский Союз признал только 31 смерть из-за взрыва. Но общее количество погибших от рака, по прогнозам, достигает 4000 среди потерпевших с высокими дозами радиации, а еще 5000 среди тех, у кого было меньше облучения.
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