Черговий злив: блогер виклав огляд на неанонсований Google Pixel 4a

Останні кілька місяців у мережі з'явилося чимало чуток про смартфон Google Pixel 4a, презентація якого має відбутися найближчим часом. Передрелізна версія пристрою вже потрапила в руки авторів YouTube-каналу TechnoLike Plus, які провели тестування продуктивності й автономності прийдешньої новинки.

Творці ролика випробували апарат у різних сценаріях використання і відзначили, що комбінація з Snapdragon 730 і 6 ГБ оперативної пам'яті добре справляється з запуском навіть вимогливих ігор.

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У бенчмарку AnTuTu смартфон набрав 268 973 балів, а результат тестування в Geekbench 4.4. склав 2544 і 6370 балів в одно- і багатоядерній дисциплінах відповідно. Таким чином, стосовно продуктивності Pixel 4a виявився на рівні з Samsung Galaxy Note 10 Lite, трохи поступився Galaxy A71 і перевершив Redmi Note 8 Pro.

У випробуванні автономності Pixel 4a протримався 7 годин і 21 хвилину, а при повторному тестуванні – 5 годин 20 хвилин. За даними блогерів, новинка Google отримає 5,81-дюймовий дисплей, а також модифікації з 64 і 128 ГБ вбудованої пам'яті.

На тильній стороні корпусу розміститься єдина 12-мегапіксельна камера. З чуток, презентація гаджета має відбутися 22 травня, але не виключене перенесення заходу на червень поточного року.

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