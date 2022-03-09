Черги на кордонах України: де відстежувати ситуацію

Де найбільші і найменші черги на кордонах з Україною / shoppingpl.com

Щодня збільшується кількість українців, які намагаються виїхати в інші країни через напад російських окупантів. Тому розповідаємо, як перевірити ситуацію на кордонах з найближчими державами.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповідають, що останні кілька тижнів найбільш напружена ситуація спостерігається саме на українсько-польському кордоні. А найменша кількість людей на кордоні з Угорщиною.

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Зважаючи на те, що евакуація українців триває з 24 лютого, то важливо відстежувати ситуацію на пунктах пропуску. Для цього достатньо перевіряти дані про трафік на кордонах України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою у режимі онлайн.

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Нагадаємо, що для перетнути кордон можуть всі, окрім чоловіків призовного віку (18-60 років), при собі потрібно мати український та бажано закордонний паспорт.

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