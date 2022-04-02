Через війну в Україні АЛЛО звільнила половину співробітників

Війна Росії проти України б'є по всіх без винятку. Страждають як маленькі бізнеси, так і величезні компанії. Так, маркетплейсу АЛЛО довелося попрощатися з половиною своїх співробітників.

Про це розповів у соціальних мережах голова правління АЛЛО Дмитро Деревицький. Він зазначив про втрату активів, виторгу, а також проблеми з орендою.

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АЛЛО адаптується до роботи в нових умовах

Він зазначив, що компанія переживає низку труднощів. Зокрема довелося звільнити понад половину співробітників. Також АЛЛО втрачає активи, адже частина крамниць розграбована або знищена ворожими снарядами. Крім того, маркетплейс страждає від тиску частини орендодавців, які вимагають оплачувати оренду приміщень у звичайному розмірі.

Водночас компанія починає адаптуватися до роботи в нових умовах. АЛЛО займається виплатою матеріальної допомоги співробітникам, перевозить свої склад. Також поступово відчиняють свої двері магазини. Відновилася ще й робота маркетплейсу й імпорт товарів.

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