На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Через війну в Україні АЛЛО звільнила половину співробітників
-
- 47
Війна Росії проти України б'є по всіх без винятку. Страждають як маленькі бізнеси, так і величезні компанії. Так, маркетплейсу АЛЛО довелося попрощатися з половиною своїх співробітників.
Про це розповів у соціальних мережах голова правління АЛЛО Дмитро Деревицький. Він зазначив про втрату активів, виторгу, а також проблеми з орендою.
Варте уваги: Склади заблоковані, магазини знищені: Rozetka вимушена звільнити більшість співробітників
АЛЛО адаптується до роботи в нових умовах
Він зазначив, що компанія переживає низку труднощів. Зокрема довелося звільнити понад половину співробітників. Також АЛЛО втрачає активи, адже частина крамниць розграбована або знищена ворожими снарядами. Крім того, маркетплейс страждає від тиску частини орендодавців, які вимагають оплачувати оренду приміщень у звичайному розмірі.
Водночас компанія починає адаптуватися до роботи в нових умовах. АЛЛО займається виплатою матеріальної допомоги співробітникам, перевозить свої склад. Також поступово відчиняють свої двері магазини. Відновилася ще й робота маркетплейсу й імпорт товарів.
Читайте також: Як подати заявку про пошкоджене майно під час війни: інструкція в Дії
-
16:20Рада ухвалила розмір винагород за передачу російської техніки для ЗСУ: конкретні розцінки
-
15:51Контролюємо повітряний простір: у ЗСУ спростували новий фейк від росіян
-
15:19Святослав Вакарчук заспівав для жінок у лікарні Миколаєва: відео
-
14:52Зброя замість мікрофона: Макс Барських вступив в ряди ЗСУ – відео
-
14:22Коли розмінують звільнену Київщину: названі терміни
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:56Стан розгубленості: як повернутись до роботи та нормального життя
-
13:23Як подати заявку про пошкоджене майно під час війни: інструкція в Дії
-
12:56Точно в ціль: українські воїни знищили ще один танк окупантів – відео
-
12:19Які санкції ввели проти РФ та Білорусі за останню добу: перелік за 2 квітня
-
11:52Агресія та ненависть у соцмережах: як реагувати, щоб не здуріти
-
11:24Як визначити, що ви справляєтесь з ситуацією: 5 ознак
-
10:51Символ поразки Росії: журналіст показав кладовище танків окупантів на Київщині – відео
-
10:22Що таке VPN і чому ним варто користуватись: пояснення від Кіберполіції
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
09:51Як пережити кризу та зберегти спокій: дієві поради для кожного
-
09:23Де відстежувати повітряні тривоги в Україні: онлайн-карти
-
08:50Режим очікування: як зберегти віру в перемогу
-
08:21Як відкрити ФОП онлайн: у Дії знову запрацювала функція реєстрації бізнесу
- 02 квітня
-
21:52Відома перша країна ЄС, яка повністю відмовилася від російського газу
-
21:18У Мінфін розповіли, скільки Україна витрачає за місяць війни
-
20:52Окупанти відкрили у Білорусі ринок, де продають награбоване в Україні
-
20:19Солістка Go_A виступить перед матчем Ювентус – Інтер: яку пісню вона виконає
-
19:49Через війну в Україні АЛЛО звільнила половину співробітників
-
19:21Біатлоніст Дмитро Підручний послав братів Фуркадів слідом за російським кораблем
-
16:20Рада ухвалила розмір винагород за передачу російської техніки для ЗСУ: конкретні розцінки
-
12:19Які санкції ввели проти РФ та Білорусі за останню добу: перелік за 2 квітня
-
08:50Режим очікування: як зберегти віру в перемогу
- 02 квітня
-
21:52Відома перша країна ЄС, яка повністю відмовилася від російського газу
-
19:21Біатлоніст Дмитро Підручний послав братів Фуркадів слідом за російським кораблем
-
17:19Показував усьому світу правду: потужні фото з війни в Україні від Макса Левіна
-
14:205 безплатних сервісів для консультацій з лікарями під час війни
-
11:49Ой у лузі червона калина: українські зірки влаштували пісенний флешмоб
-
11:17Пухнасті побратими: мережу підкорює відео, яке опублікували українські військові
-
08:49Українські студенти створили сайт, на якому збирають компанії, що фінансують Росію
-
08:21"Підвішена" кава для ЗСУ: monobank та київські заклади запустили крутий проєкт
- 01 квітня
-
20:51На день ближче: в мережі публікують ілюстрації, які надихають до перемоги
-
18:19Фото дня: як виглядає кабінет глави Харківської ОВА після російського удару
-
15:19На порталі Дія відновили дві послуги для ФОП
-
13:17Для майбутньої хроніки: документалісти зняли з дрона Гостомель та спалену "Мрію" в ангарі
-
11:47Як розпізнати сигнали про хімічну тривогу
-
07:18Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 31 березня
-
18:12У Києві відновлять прокат велосипедів і електросамокатів: але є один нюанс
-
13:13Як отримати 6500 гривень у Дії тим, хто втратив роботу через війну: інструкція
-
12:17Коронавірус в Україні не зник: скільки людей хворіють на COVID-19 щодня
-
07:49Як відновити сили, якщо немає часу на сон
- 30 березня
-
21:18На обкладинці польського VOGUE з'явилася ілюстрація української художниці
-
16:14Слухай, скануй QR-код, підтримуй армію: українські музиканти об'єдналися заради перемоги
- 29 березня
-
21:49Фільм "Наші котики" Уляни Супрун виклали у мережу: дивіться потужну комедію онлайн
-
18:30Сирени у цифрах: ця платформа показує частоту сигналів повітряної тривоги в Україні