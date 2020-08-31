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Через терни до зірок: життя цих знаків Зодіаку перевернеться з ніг на голову у вересні

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Вересень змінить життя цих знаків Зодіаку - фото 1
Вересень змінить життя цих знаків Зодіаку

Перший місяць осені готує для деяких знаків Зодіаку не лише порцію удачі, а серйозні зміни у житті. Астрологи розповіли, кому варто налаштуватись на нову хвилю вже у вересні.

Близнюки. Вересень повпливає не лише на ваше життя, а й на характер. Можлива серія перепон та змін планів, які змусять трансформуватись.

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Через труднощі до зірок – саме таким буде гасло першого осіннього місяця. Тому налаштуйтесь на те, що вам вдасться досягнути вершин навіть тоді, коли хочеться опустити руки.

via GIPHY

Рак. Цей місяць зробить Раків сильнішими та відповідальнішими, а також покаже, що можна бути лідером та не ховатись за спинами інших. Можливі цікаві фінансові пропозиції, які надихнуть прощатись з комплексами та страхами. Пора рухатись вперед і вересень на це непрозоро натякає.

Скорпіон. Ось кому не завадить порція гарного настрою, щоб з позитивом сприймати всі новинки та трансформації, які готують зорі. Звісно ж, все буде відбуватись поступово, але вже до кінця вересня Скорпіони відчують себе зовсім іншою людиною, готовою розкривати власні таланти та йти лише вперед.

via GIPHY

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Джерело: slovofraza
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