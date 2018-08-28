Через що у вас можуть конфіскувати смартфон американські прикордонники

Громадянка США Рейхані Лазо (Rejhane Lazoja) подала до суду на Службу митного і прикордонного контролю США, яка вилучила у неї iPhone.

Однак претензія дівчини стосується конкретно не того, що у неї забрали пристрій (апарат був згодом повернений господині), а в тому, що митна служба отримала доступ до даних, що зберігаються. І такі випадки на кордоні США стають все більш частими.

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Згідно з судовими документами, 26 лютого 2018 року Рейхані Лазо поверталася в США з Цюриха. Під час огляду в аеропорту митники попросили її дістати всі електронні пристрої, а потім сказали розблокувати iPhone. Оскільки дівчина виявилася мусульманкою, вона відмовилася, мотивувавши тим, що на смартфоні зберігаються її фотографії без хіджабу, а також особисте листування. Після цього співробітники митниці конфіскували iPhone і повернули їй тільки через чотири місяці.

У дівчини конфіскували смартфон на 4 місяці

Представники федеральної служби не назвали причину вилучення майна дівчини. Її адвокати стверджують, що вони "зламали" смартфон і скопіювали все, що в ньому було, тому потерпіла вимагає видалити всі збережені копії даних.

"Пані Лазо – мусульманка і носить хіджаб у відповідності зі своїми релігійними переконаннями. Відповідно жоден чоловік, який не є членом її сім'ї, не повинен бачити її роздягненою або без хіджабу", – йдеться в позовній заяві.

У справі стверджується, що співробітники митниці та уряд порушили четверту поправку конституції США, згідно з якою громадяни захищені від незаконних обшуків. Позивач вимагає від суду розкрити всіх, хто був причетний до інциденту, а також вилучити будь-яку інформацію, незаконно скопійовану зі смартфона. Найближчим часом справу буде розглянуто в окружному суді штату Нью-Джерсі.

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