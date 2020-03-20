Через пандемію коронавірусу Google присвятив дудл Ігнацу Земмельвейсу: хто він такий

Дудл на стартовій сторінці пошуковика Google сьогодні, 20 березня, присвячений угорському лікарю Ігнацу Земмельвейсу, якого багато хто вважає першим науковцем, який відкрив медичні переваги миття рук. Розповідаємо, що відомо про "батька інфекційного контролю".

Ролик про те, як правильно мити руки, з'явився на стартовій сторінці Google майже у всіх країнах світу: крім Ірану і кількох країн Африки. "Сьогоднішній Doodle слідує офіційній рекомендації про те, як правильно мити руки від Всесвітньої організації охорони здоров'я", – підкреслили розробники.

І ще: Оприлюднено карту країн, закритих через коронавірус

20 березня 1847 року Ігнац Земельвейс був призначений головним резидентом пологового будинку Віденської лікарні загального профілю, де він зробив висновок і продемонстрував, що дезінфекція рук у лікарів значно знижує передачу захворювання.

Ігнац Земмельмвейс народився 1 липня 1818 року у Будапешті (Угорщина). Потім він отримав докторський ступінь у Віденському університеті і ступінь магістра з акушерства. Коли він почав своє перебування у Віденській лікарні загального профілю в середині 19-го століття, загадкова і погано вивчена інфекція, відома як "лихоманка дитячого віку", привела до високих показників смертності серед молодих матерів в пологових будинках по всій Європі.

Земмельвейс зайнявся пошуком причини. Після ретельного розслідування він прийшов до висновку, що лікарі передавали заражені матеріали від попередніх операцій і розтинів через свої руки іншим матерям. Тому він негайно ввів вимогу, щоб весь медичний персонал мив руки між обстеженнями пацієнтів, і в результаті рівень захворюваності в його відділенні почав різко падати.

Сьогодні лікаря Земельвейса широко пам'ятають як "батька інфекційного контролю", якому приписують революцію не тільки в акушерстві, а й в самій медичній сфері, інформуючи не тільки його власні покоління, що миття рук є одним з найбільш ефективних способів запобігання поширенню хвороб.

Читайте також: Вчені розповіли, як карантин впливає на людей