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Філософія дизайну Rolls-Royce: відео, яке показує народження розкоші

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У компанії показали, як з'являється довершеність авто - фото 1
У компанії показали, як з'являється довершеність авто / The Verge

Компанія Rolls-Royce опублікувала на своєму каналі в YouTube ролик, що розповідає про принципи та філософії дизайну британського виробника розкішних автомобілів.

Особливу увагу автори відео приділили ідеальним пропорціям машини, а також поєднанню ліній та поверхонь.

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Основою бездоганного дизайну в компанії вважають висоту автомобіля, яка повинна становити не більше двох діаметрів колісних дисків. Також ключову роль відіграє симетрія і точність ліній, які й задають форму машини. Завдяки ним формується фірмовий образ, практично незмінний з роками.

У ролику можна побачити концепт-кар Rolls-Royce 103EX, що демонструє вектор розвитку дизайну та технологій. Це електричний безпілотник, позбавлений керма та педалей, що отримав всі атрибути сучасних Rolls-Royce: обробку салону шовком, натуральним деревом, шерстю та слоновою кісткою, а також парасольку в дверях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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