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Чемпіонам АПЛ загрожує виключення з Ліги чемпіонів

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Манчестер Сіті виграв на виїзді у Брайтона - фото 1
Манчестер Сіті виграв на виїзді у Брайтона / Swansea City

Англійському Манчестер Сіті можуть заборонити виступати в ЛЧ. Відносно клубу вже розпочали розслідування.

Англійському клубу Манчестер Сіті хочуть заборонити виступати в Лізі чемпіонів, повідомляє New York Times.

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За інформацією видання, слідча палата УЄФА з фінансового контролю за клубами зажадає дискваліфікацію для МанСіті як мінімум на один сезон. Причиною цього є свідомо неправдива інформація, яку клуб надав УЄФА у 2014 році, показавши невірні дані про доходи від спонсорських контрактів.

Нагадаємо, саме Манчестер Сіті виграв на виїзді у Брайтона (1:4) в матчі 38-го туру Прем'єр-ліги Англії і став переможцем за підсумками сезону 2018/19.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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