Чемпіон з бігу Усейн Болт зробив вибір між Мессі і Роналду

Восьмикратний олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт зробив вибір між форвардом Ювентуса Кріштіану Роналду і нападником Барселони Ліонелем Мессі.

Ямаєць поділився думками про найвідоміших футболістів, пише givemesport.

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"Мені складно вибирати, тому що я підтримую збірну Аргентини, але при цьому є великим фанатом Кріштіану Роналду. Я обожнюю Роналду з тих часів, коли він грав за Манчестер Юнайтед. А я вболіваю за цю команду. Думаю, Роналду має трохи більше, ніж Мессі, адже він проявив себе в різних чемпіонатах. Тому я вибираю Кріштіану..."

"Зараз дає про себе знати все більше цікавої молоді. Мбаппе, наприклад. Я з нетерпінням чекаю моменту, коли стане зрозуміло, чого ці молоді таланти доб'ються в майбутньому", – сказав ямайський легкоатлет.

Усейн пристрасно любить футбол і по завершенні легкоатлетичної кар'єри навіть пробував себе на перегляді в Боруссії Д і в австралійському Сентрал Кост Марінерс.

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