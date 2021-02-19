Чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель розпродає свої суперкари

Себастьян Феттель виставив на продаж автомобілі зі своєї колекції. Чотириразовий чемпіон Формули-1 вирішив розлучитися з частиною своїх суперкарів.

В цілому, продається вісім машин, а яких! Найкрутіші суперкари Феттеля, звісно ж, Ferrari. Їх п'ять: рідкісні Ferrari F50, Ferrari Enzo і LaFerrari, а також лімітовані заряджені Ferrari F12 tdf і 458 Speciale.

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Причому, у всіх авто смішні пробіги у кілька тисяч км, а 963-сильний LaFerrari і зовсім проїхав всього 490 км. Їх ціни не розголошують, але Ferrari F50 і LaFerrari вже знайшли покупців. В кінці 2020 Себастьян Феттель покинув Ferrari і перейшов в команду Aston Martin. Створюється враження, що німець вирішив порвати з минулим.

Також гонщик продає Mercedes SL65 AMG Black Series, Mercedes SLS AMG і знаменитий BMW Z8, як у Джеймса Бонда. Ціни двох останніх машин космічні: по $ 245 тис. за кожну.

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