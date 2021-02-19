Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель розпродає свої суперкари

  • 19
Себастьян Феттель - фото 1
Себастьян Феттель / robbreport

Себастьян Феттель виставив на продаж автомобілі зі своєї колекції. Чотириразовий чемпіон Формули-1 вирішив розлучитися з частиною своїх суперкарів.

В цілому, продається вісім машин, а яких! Найкрутіші суперкари Феттеля, звісно ж, Ferrari. Їх п'ять: рідкісні Ferrari F50, Ferrari Enzo і LaFerrari, а також лімітовані заряджені Ferrari F12 tdf і 458 Speciale.

І ще: Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду

Причому, у всіх авто смішні пробіги у кілька тисяч км, а 963-сильний LaFerrari і зовсім проїхав всього 490 км. Їх ціни не розголошують, але Ferrari F50 і LaFerrari вже знайшли покупців. В кінці 2020 Себастьян Феттель покинув Ferrari і перейшов в команду Aston Martin. Створюється враження, що німець вирішив порвати з минулим.

Також гонщик продає Mercedes SL65 AMG Black Series, Mercedes SLS AMG і знаменитий BMW Z8, як у Джеймса Бонда. Ціни двох останніх машин космічні: по $ 245 тис. за кожну.

Чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель розпродає свої суперкари - фото 448468

Чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель розпродає свої суперкари - фото 448469

Чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель розпродає свої суперкари - фото 448470

Чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель розпродає свої суперкари - фото 448471

Чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель розпродає свої суперкари - фото 448472

Чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель розпродає свої суперкари - фото 448473

Чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель розпродає свої суперкари - фото 448474

Це цікаво: В Україні збільшили штрафи для водіїв, велосипедистів і пішоходів: що варто знати

Джерело: robbreport
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
  • 16 лютого, 16:21
  • 1000
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 782
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2822746
Загрузка...
Новини