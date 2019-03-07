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Челсі – Динамо онлайн трансляція: коли і де дивитися матч Ліги Європи
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Матч Челсі – Динамо у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться уже сьогодні, 7 березня. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися поєдинок та де буде онлайн трансляція!
Київське Динамо пройшло в 1/8 фіналу ЛЄ після перемоги над Олімпіакосом (3:2 за підсумками двох матчів). Суперником "біло-синіх" на цій стадії турніру став англійський клуб Челсі: за результатами жеребкування, команди визначать сильнішого в поєдинках 7 і 14 березня. Та чи зможуть підопічні Хацкевича пробитися в чвертьфінал Ліги Європи?
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Дивіться гру Челсі – Динамо та вболівайте за наших!
Коли і де дивитися онлайн ЧЕЛСІ – ДИНАМО
- Дата: 07-03-2019
- Коли: 22:00
- Місце: стадіон Stamford Bridge, Лондон
- На якому каналі дивитися матч: Футбол 2
- Де буде онлайн трансляція: сайт OLL.tv
- Прогноз букмекерів: 1.32 – 5.65 – 11.5
Віце-чемпіони України вважаються явними аутсайдерами зустрічі, адже Челсі грає вдома. Зрештою, "артистократи" – справді іменитий клуб, який, щоправда, зараз переживає не найкращі часи як в ігровому плані, так і всередині колективу. Натомість Динамо цього сезону демонструє впевнену гру та наполегливе прагнення до перемоги.
Однак і в киян є проблеми, зокрема – кадрові. У матчі з "Десною" травмував плече Фран Соль. У Лондоні його міг би замінити на вістрі Беньямін Вербіч, але словенець пропускає матч через перебір карток. З огляду на, що Бесєдіну на відновлення потрібно ще півтора місяці, єдиним варіантом Хацкевича в атаці є молодий Назарій Русин.
Навряд чи команду Мауріціо Саррі навіть при всіх її нинішніх проблемах можна назвати легким жеребом для Динамо, тож бажаємо киянам дати гідний бій на Туманному Альбіоні та принаймні зберегти шанси на вихід в наступний етап Ліги Європи!
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