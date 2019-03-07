Челсі – Динамо: Шевченко назвав фаворита Ліги Європи

7 березня в Лондоні на арені Стемфорд Брідж Динамо проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти англійського Челсі. Напередодні матчу головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив шанси клубів на перемогу.

За словами Шевченка, "Челсі" – головний фаворит Ліги Європи.

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"Для мене це просто чудова пара за підсумками жеребкування, адже я виступав за ці клуби і вболіваю за них. Зрештою, за будь-яких обставин ніхто динамівців не засудить. А значить, в цьому протистоянні вони можуть лише щось отримати. Динамо – це команда, яка демонструє прогрес у грі. До того ж сезон в Україні тільки відновлюється, гравці набирають форму від матчу до матчу..."



"Нинішній Челсі – дуже цікава і потужна команда. Не думаю, що доречно говорити про якусь кризу в грі. Це взагалі, мабуть, головний фаворит Ліги Європи", – передає слова Шевченка офіційний сайт УЄФА.



Транслюватиме матч у прямому ефірі телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55 за київським часом.

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