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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Челсі – Динамо: Шевченко назвав фаворита Ліги Європи

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Транслюватиме матч у прямому ефірі телеканал "Футбол 2" - фото 1
Транслюватиме матч у прямому ефірі телеканал "Футбол 2" / glavred.info

7 березня в Лондоні на арені Стемфорд Брідж Динамо проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти англійського Челсі. Напередодні матчу головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив шанси клубів на перемогу.

За словами Шевченка, "Челсі" – головний фаворит Ліги Європи.

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"Для мене це просто чудова пара за підсумками жеребкування, адже я виступав за ці клуби і вболіваю за них. Зрештою, за будь-яких обставин ніхто динамівців не засудить. А значить, в цьому протистоянні вони можуть лише щось отримати. Динамо це команда, яка демонструє прогрес у грі. До того ж сезон в Україні тільки відновлюється, гравці набирають форму від матчу до матчу..."

Челсі – Динамо: Шевченко назвав фаворита Ліги Європи - фото 312348
"Нинішній Челсі дуже цікава і потужна команда. Не думаю, що доречно говорити про якусь кризу в грі. Це взагалі, мабуть, головний фаворит Ліги Європи", – передає слова Шевченка офіційний сайт УЄФА.

Транслюватиме матч у прямому ефірі телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55 за київським часом.

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