Чек з місцевого ресторану Буковеля шокував мережу: фотофакт

Буковель – задоволення не з дешевих. Так, журналіст і громадський діяч Дмитро Безпалий на своїй сторінці в соціальних мережах опублікував чек одного з ресторанів курорту.

Попри січневий локдаун, Буковель продовжує активно працювати і приймати туристів. На території комплексу працюють сувенірні кіоски, ресторани, кафе.

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Сума чеку одного з них здивувала багатьох користувачів інтернету. Журналіст написав, що рахунок не його, а компанії відпочивальників, яка, як бачимо, поїла в ресторані на пристойну суму: 9420 гривень. Порція борщу в цьому ресторані обійдеться у 215 гривень, а порція реберець BBQ коштує 250 гривень. Найдорожчою в підсумку виявилася хреновуха, за неї відвідувачі заплатили 1000 гривень за літр. Картопля по-домашньому, як і грецький салат, коштують 250 гривень. А от свиняча рулька з тушкованою капустою 2 тисячі гривень.

Просто ціни в Буковелі...

Готель Кайзер... pic.twitter.com/CMssW7yZSm — Дмитро БЕСПАЛИЙ (@DmitryBespalyUA) January 12, 2021

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