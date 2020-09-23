Чавунне весілля (6 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки

6-та річниця весілля називається чавунною, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з ювілеєм у спільному житті. Найкращі привітання і подарунки – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на чавунне весілля – важливий елемент у привітанні з шостою річницею сімейного життя! Це перша річниця після 5-річного ювілею і в шлюбі можуть з'явитися перші кризи. Насправді чавун не найміцніший матеріал, а навпаки, дуже крихкий і може тріснути в будь-який момент. За 6 років подружжя вже довело свою любов і стосунки дуже міцні та вагомі.

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Шість років спільного подружнього життя – це час говорити про те, що настала пора зміцнювати свою домівку.

Що подарувати подружжю на 6 рік сімейного життя – чавунне весілля:

Чавунні вироби

Крихітні чавунні фігурки

Сувеніри з чавуну

Побутові речі з чавуну

Камінна чавунна решітка

Тощо

Окрім подарунків з чавуна, можете не обмежувати себе й подарувати те, що вам підказує ваша уява.

До вашої уваги привітання з шостою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

***

Приємно спостерігати, як знову

Зачарувала вас любов.

За ці довгі шість років

Душею зріднилися, годі й казати.

Вам любові великої!

А ваш чавун нехай в золотий

У підсумку все ж перетвориться.

Він стане міцним, загартується,

Звичайно, форму знайде,

Від розбіжностей вас врятує.

Заради того, щоб дружно жити,

Вмійте ви любов зберегти!

***

Чавунне весілля – ось дата так дата!

Шість років уже разом, щасливо жонаті.

У вас річниця, я вас вітаю!

Любові, процвітання я вам бажаю.

Нехай смуток і печаль вашу пару обходять,

Нехай в будинок ваш бажані гості приходять.

Нехай будуть прекрасними ночі та дні,

Хай щастя і радість вам дарують вони!

***

Чавунне подружжя так просто не розбити,

І ці шість років ніколи не забути,

Так багато ви разом, удвох пережили,

Сміялися, сумували та навіть дуріли...

Любили один одного, завжди допомагали,

І відпустку завжди з нетерпінням чекали,

Звичайно, і сварилися, як же без сварок,

Але яскраво горів ваш сімейний казанок!

Нехай він горить ще тисячу років

І дарує дітлахам своє ласкаве світло,

Любов не зів'яне, а міцніє, зростає,

З ваших сердець ніколи не піде!

***

Чавунне весілля –

Ви разом шість років.

Здавалося, вчора ви

Давали обітницю

Один з одним і в радості бути,

І в печалі.

Ну що ж, все збіглося –

Ви слово стримали.

Любіть і далі,

Живіть без бід.

Сімейного щастя

На сто тисяч літ!

***

З чавунним весіллям вітаємо.

Сімейних благ, любові бажаємо,

Дожити до весілля золотого,

Такою ж дружною родиною!

Дітей на ноги підняти,

Достойно, мудро виховати.

При цьому почуття ваші гріти,

В душі анітрохи не старіти!

Ну, і звичайно, довго жити,

Сім'ю свою цінувати, любити,

Не брехати один одному ніколи.

І бути щасливими завжди!

***

Від душі вітаю вас з чавунним весіллям! І, оскільки дата чавунна, значить, ви зуміли стати міцною, непробивною парою! Молодці, так тримати. Бережіть один одного і цінуйте кожен момент щастя. А таких моментів нехай у вашому житті буде багато. Бажаю вам любові та багатства, здоров'я та удачі для виконання кожної заповітної мрії!

***

Дорогі мої та рідні! Вітаю вас з чудовою шостою річницею весілля! Ця чавунне весілля говорить про те, що ваш союз міцний, як чавун, але і такий же крихкий, тому бережіть ваші почуття від бур і негараздів, дрібних побутових непорозумінь, від байдужості та холоду! Нехай ваш будинок буде сповнений, як чаша, і затишний, теплий, щоб ви з великою радістю поверталися додому після роботи! Будьте щасливі. Нехай благословить вас Бог на взаємну любов, розуміння, повагу і дружбу на багато-багато років!

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Вітаємо з річницею весілля! Ось уже ні багато ні мало цілих 6 років ви пліч-о-пліч, рука об руку, разом! Міцно викувані та чавуном загартовані ваші прекрасні відносини та сімейний вузол. Бажаємо вам бути дружними, любленими, здоровими, активними та щирими. Завжди залишатися один для одного найціннішими, потрібними та важливими. Щастя вам на довгі роки!

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Дорогі мої, привітаю вас з прекрасною датою, з 6-ою річницею вашої родини – з чавунним весіллям. Нехай ваш чавунний казанок завжди буде сповнений багатства і щастя. Нехай нікому не вдасться послабити вашу любов. Нехай завжди у стосунках панують взаєморозуміння і підтримка. Нехай у вашому домі витають в повітрі радість і натхнення.

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Від щирого серця вас вітаю з 6-річчям сімейного життя. У день вашого чавунного весілля хочу побажати, щоб вам завжди вдавалося зберігати атмосферу гармонії та щастя в вашому домі, щоб на вашому спільному шляху не було розчарувань і негоди, щоб у ваших серцях завжди жила вірна і міцна любов, немов високоміцний чавун.

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Вам сьогодні 6 років, вітаю з чавунним весіллям! Нехай життя і ваші стосунки будуть такими ж міцними, як чавун, нехай кожен день приносить радість і щастя в вашу родину, нехай ваш дім буде наповнений світлом і теплом.

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Вітаю з 6 річницею весілля! Хай такими ж міцними будуть ваші стосунки, як і символ цієї річниці – чавун. Бажаю йти по життю однією щасливою дорогою, міцно люблячи один одного і допомагаючи в усьому. Великих перемог вам, щастя і великого успіху!

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Вітаю з чавунним весіллям! Нехай ваш чавунний сімейний казанок завжди буде сповнений любові, щастя і багатства. Бажаю вам процвітання і щоденної радості, 6 вірних супутників на спільному шляху: поваги, взаєморозуміння, удачі, добробуту, веселощів і миру!

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Вітаю з 6 річницею – з чавунним весіллям, перевіреним міцною любов'ю і щирим щастям. Бажаю жити разом довго і щасливо, дбайливо зберігати свої почуття і повагу один до одного, успішно домагатися всіх цілей і реалізовувати спільні плани!

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Хочу привітати вас з 6 річницею вашого весілля! Бажаю вам казкової романтики, полум'яних почуттів, взаєморозуміння, довіри один до одного і матеріального добробуту! Нехай у вашому домі завжди буде затишно, панує гармонія і звучить сміх!

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Вітаю вас з 6-річчям спільного життя під одним дахом, з чавунною вашою річницею. Бажаю, щоб в чавунному казанку вашої сім'ї завжди кипіла смачна каша з любові, турботи, розуміння, достатку і щастя. Нехай ваше шосте відчуття ніколи не підводить і завжди вас веде до спільної перемоги. Всіх благ вам, молодята!

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З чавунним весіллям вас, дорогі! І нехай це – не золото, не рубін, і навіть не перли, зате це непробивним матеріал. І я від душі бажаю, щоб чавунним було ваше терпіння, щоб чавунний ваш казанок варив смачну кашу, а каша ця, щоб ніколи не підгоріла. І пам'ятайте: кашу маслом не зіпсуєш, кладіть у свою кашу більше масла радості та спецій ніжності, турботи, щастя і любові! Всіх благ вам!

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Вітаю вас з чавунним весіллям, дорогі, з 6-річчям вашої подружньої любові. Нехай варять ваші казанки, нехай сповнений золотом, щастям і веселощами буде ваш чавунний казанок. На вашу річницю бажаємо, щоб чавунець, в якому вариться сімейне щастя, ніколи не обпікав, не розжарювався до білого і тільки радував і вабив ароматом, а навколо щоб збиралися найближчі люди!

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Вітаю вас з чавунним весіллям! Ви – закохані голубки, щасливе подружжя вже 6 років і я від щирого серця бажаю ще довгі-довгі роки варити у своєму великому чавунному сімейному казанку смачну кашу з ароматом щастя. І нехай у ваші спільні 6 років подружнє життя стане ще прекраснішим, романтичнішим та екзотичнішим!

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Вітаю вас з чавунним вашим весіллям, з чудовою вашої шісткою! Бажаю, щоб шестерні в механізмі вашого щастя ніколи не виходили з ладу, щоб жилося вам завжди добре і весело. Будьте здорові, багаті, один одним кохані та завжди вродливі!

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