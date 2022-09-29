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Час обирати: які знаки Зодіаку опиняться сьогодні на роздоріжжі
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29 вересня стане днем особливої енергетики, коли багатьом людям буде щастити у складних справах. Але саме цій трійці знаків Зодіаку доведеться приймати доленосні рішення.
29 вересня видасться доволі цікавим днем на події та наслідки дій людей. Тому астрологи попередили, кому зі знаків Зодіаку сьогодні потрібно буде визначитись зі своїми думками та пріоритетами, адже вони опиняться на роздоріжжі.
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Лев
Представники цього знаку Зодіаку обожнюють ставити цілі та йти до них максимально швидким та не завжди приємним шляхом. Якщо місія потребуватиме цього, то Леви готові забувати про моральні принципи. Але сьогодні краще уникати рішень, що можуть нашкодити іншим, адже все може дуже швидко обернутись проти них.
Терези
Таким людям постійно хочеться рівноваги, але рідко вдається її досягнути через нерішучість. Тож і 29 вересня не буде винятком з правил, проте у цей день потрібно буде все ж обрати свою позицію. У будь-якому випадку не варто намагатись знайти простий спосіб отримання бажаного, якщо він передбачає негатив.
Стрілець
Стрільці звикли ставати на бік добра майже у всьому, але через ретроградність Меркурія їхній напрям може дещо збитись. Можлива дуже заманлива пропозиція, де будуть розмиті моральні рамки. Тож представникам цього знаку потрібно буде дуже відповідально поставитись до ситуації, щоб потім не стикнутись з неприємними наслідками.
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