Місячний календар стрижок на жовтень 2022: дні, коли стригти волосся

Коли можна стригтися у жовтні 2022

Місячний календар на жовтень 2022 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього другого осіннього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у жовтні. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.

Коли можна стригти волосся у жовтні 2022

Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у жовтні.

ЖОВТЕНЬ 2022 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.

Місячний календар стрижок на жовтень

1 жовтня, субота

Поганий день для стрижки, не робіть нічого, окрім звичайного догляду за волоссям. Те саме стосується нігтів.

2 жовтня, неділя

Цього дня утримайтеся від відвідування перукарні, щоб не приваблювати неприємності та хвороби.

3 жовтня, понеділок

Стрижка сьогодні може суттєво зіпсувати настрій та підірвати здоров'я.

4 жовтня, вівторок

Сприятливо стригтися у літнього майстра, зафарбовувати сивину та робити прості класичні стрижки, рівняти кінці.

5 жовтня, середа

Стрижка сьогодні нашкодить волоссю, тому що воно більш чутливе до впливу на нього. Якщо є можливість, відкладіть відвідування перукарні.

6 жовтня, четвер

Сьогодні сприятливий день для чоловічих та підліткових зачісок, яскравого авангардного стилю. Враховуйте, що волосся після стрижки швидко відростатиме.

7 жовтня, п'ятниця

Не стрижіть волосся та нігті, краще навіть не мити голову. Волосся дуже сприйнятливе до травми. Крім того, сьогодні краще не змінювати імідж, щоб не накликати на себе неприємності.

8 жовтня, субота

Стрижка поліпшить вашу діяльність, фінансовий стан, збільшить власність та покращить взаємини з начальством. Заради свого ж добробуту хоча б проведіть по волоссю гребінцем.

9 жовтня, неділя

Сьогодні відвідування перукарні краще відкласти на сприятливіший день, бо стрижка може негативно вплинути на загальне самопочуття.

10 жовтня, понеділок

Стрижка сьогодні не принесе нічого хорошого, можливо збільшення нервової збудливості, що принесе в результаті погане самопочуття.

11 жовтня, вівторок

Сьогодні стрижка може несприятливо позначитися на настрої та здоров'ї, тож постарайтеся відкласти похід до перукаря на інший день.

12 жовтня, середа

Сьогодні рухливий, нервозний день, він не підходить для стрижки та взагалі роботи з колючими та різальними предметами. Не стрижіться, щоб не привабити неприємності.

13 жовтня, четвер

Сьогодні стрижка може принести користь вам, але нашкодити волоссю, воно може стати неслухняним і неживим. Якщо стрижка регулярна, то особливої ​​шкоди не завдасть, якщо ви стрижетесь рідко, відкладете на другий день.

14 жовтня, п'ятниця

Сьогодні не стрижіть волосся, навіть відмовтеся від укладання. День може завдати шкоди волоссю, а вам погане самопочуття.

15 жовтня, субота

Сьогодні вдалий день для стрижки, фарбування чи завивки волосся. Прогортайте модні журнали, напевно, ви знайдете зачіску, яка ідеально вам підійде. Тоді можна сміливо вирушити до салону краси для повного перетворення.

16 жовтня, неділя

Відмінний день для стрижки з усякого погляду, волосся буде відростати пишним та здоровим, стрижка приносить у будинок добробут.

17 жовтня, понеділок

Сприятливий день для стрижки. Волосся ляже красиво, фарба буде нестійкою, але відростати волосся буде повільно. Стрижка приносить добробут.

18 жовтня, вівторок

Стрижка волосся в цей день може погіршити ваш стан здоров'я. Сьогодні краще уникати змін зовнішнього вигляду.

19 жовтня, середа

Якщо сьогодні ви запланували невелику хімічну завивку, то краще відкласти її, волосся сьогодні дуже кучерявиться і сама завивка дуже довговічна, тому результат може вас не порадувати.

20 жовтня, четвер

Це вдалий час для різних процедур, спрямованих на зміцнення волосся, надання їм більшого блиску, природного сяйва. Можна зробити ламінування чи тонування.

21 жовтня, п'ятниця

Зараз сприятливий час для створення чарівних стрижок та укладання. Волосся відростатиме повільно, фарба буде швидко змиватися, створюючи м'які пастельні переливи. Забарвлення хороше в будь-які модні відтінки.

22 жовтня, субота

Відмінний день для створення шедеврів укладання та звичайних стрижок. Відвідування перукаря принесе щастя та добробут, хоч і коштів може бути витрачено більше, ніж звичайно.

23 жовтня, неділя

Сьогодні не найкращий день для модельних стрижок, укладок і фарбування волосся. Вирушаєте до перукарні, якщо згодні на щось нехитре.

24 жовтня, понеділок

Навіть найкомпетентніший майстер цього дня не зможе зробити вам бажану зачіску. Ви ризикуєте заплатити багато грошей за послуги перукаря і залишитися з нічим.

25 жовтня, вівторок

Дуже несприятливий період для стрижки волосся. Дайте голові відпочити.

26 жовтня, середа

Нова зачіска принесе гарний настрій. Пробуйте фарбування в яскраві кольори, фарба буде триматися довго, але волосся швидко відросте.

27 жовтня, четвер

Не ходіть до перукаря, можете даремно витратити гроші, зіпсувати настрій та волосся. Стрижка сьогодні може дати проблеми зі здоров'ям.

28 жовтня, п'ятниця

Якщо ви не хочете позбавити себе прекрасних можливостей у кар'єрі та особистому житті, не варто сьогодні стригти волосся. В іншому випадку ви ризикуєте відлякати фортуну.

29 жовтня, субота

Сьогодні стрижка буде вдалою, вона зарядить вас надовго оптимізмом. Яскраві соковиті кольори будуть радувати око і довго триматися, але волосся швидко відросте.

30 жовтня, неділя

Забарвивши волосся натуральними барвниками у світлий тон, приверне ділові зв'язки. Для залучення енергії варто зробити пишну об'ємну зачіску.

31 жовтня, понеділок

Поганий день для стрижки, не робіть нічого, окрім звичайного догляду за волоссям. Те саме стосується нігтів.

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