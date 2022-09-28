Кінець вересня буде особливим цих знаків Зодіаку: починається новий цикл

Останні дні вересня будуть дуже вдалими для представників кількох знаків Зодіаку. Стартує новий місячний цикл, тож неминучі успіхи очікують саме на цих чотирьох щасливчиків.

Завершення першого місяця осені ознаменуються не тільки рухом планет, а також початком місячного циклу, що символізує свіжий старт та неабияку вдачу у всіх сферах життя. Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку найбільше таланитиме в останні дні вересня.

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Рак

У Раків все піде вгору дуже швидко. Хороші новини не змусять на себе довго чекати, а ретроградний Меркурій у Діві буде особливо щасливим періодом для представників цього знаку. Можливостей побільшає, а пані муза не покидатиме. Також кінець вересня буде дуже сприятливим для прояву своїх почуттів та аналізу емоцій і дій.

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Лев

Молодий Місяць у терезах 25 вересня буде надихати на рішучі кроки. Тому Леви можуть замислитись над важливими контрактами та скористатись шансами, які інколи випадають всього раз у житті. Можливі цікаві зустрічі, що позитивно вплинуть і на особисте, і на професійне життя. До того ж матеріальні блага залишаться при представниках цього знаку, що не часто трапляється наприкінці місяця. Ситуація сприятиме ділитись ними з близькими та рідними без сумнівів.

Близнюки

Новий молодик буде найбільш прихильним саме до Близнюків. Вони без вагань братимуться за круті ідеї та будуть сповнені сил і енергії. Можливе підписання важливих контактів, кульмінація проєктів, на яку вона так довго очікували. Шлях Близнюків до спіху вже накреслено, тож і в любовному житті, і на роботі почнеться сонячна та тепла смуга. Також представникам цього знаку Зодіаку можна розглядати серйозні плани у компанії того, хто розділяє їхні погляди на життя.

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Стрілець

Для представників цього знаку Зодіаку кінець вересня буде ідеальним часом для втілення певних ідей, що можуть дати початок новому захопливому проєкту. Цей молодик дозволить їм прагнути більше та йти до нових цілей. Також останні дні першого місяця осені будуть сприятливим для розвитку нових професійних стосунків, які стануть гарантією успіху в бізнесі.

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