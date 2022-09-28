На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кінець вересня буде особливим цих знаків Зодіаку: починається новий цикл
-
- 305
Останні дні вересня будуть дуже вдалими для представників кількох знаків Зодіаку. Стартує новий місячний цикл, тож неминучі успіхи очікують саме на цих чотирьох щасливчиків.
Завершення першого місяця осені ознаменуються не тільки рухом планет, а також початком місячного циклу, що символізує свіжий старт та неабияку вдачу у всіх сферах життя. Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку найбільше таланитиме в останні дні вересня.
І ще: Які знаки Зодіаку мають найвищі шанси розбагатіти до кінця року
Рак
У Раків все піде вгору дуже швидко. Хороші новини не змусять на себе довго чекати, а ретроградний Меркурій у Діві буде особливо щасливим періодом для представників цього знаку. Можливостей побільшає, а пані муза не покидатиме. Також кінець вересня буде дуже сприятливим для прояву своїх почуттів та аналізу емоцій і дій.
Лев
Молодий Місяць у терезах 25 вересня буде надихати на рішучі кроки. Тому Леви можуть замислитись над важливими контрактами та скористатись шансами, які інколи випадають всього раз у житті. Можливі цікаві зустрічі, що позитивно вплинуть і на особисте, і на професійне життя. До того ж матеріальні блага залишаться при представниках цього знаку, що не часто трапляється наприкінці місяця. Ситуація сприятиме ділитись ними з близькими та рідними без сумнівів.
Близнюки
Новий молодик буде найбільш прихильним саме до Близнюків. Вони без вагань братимуться за круті ідеї та будуть сповнені сил і енергії. Можливе підписання важливих контактів, кульмінація проєктів, на яку вона так довго очікували. Шлях Близнюків до спіху вже накреслено, тож і в любовному житті, і на роботі почнеться сонячна та тепла смуга. Також представникам цього знаку Зодіаку можна розглядати серйозні плани у компанії того, хто розділяє їхні погляди на життя.
Стрілець
Для представників цього знаку Зодіаку кінець вересня буде ідеальним часом для втілення певних ідей, що можуть дати початок новому захопливому проєкту. Цей молодик дозволить їм прагнути більше та йти до нових цілей. Також останні дні першого місяця осені будуть сприятливим для розвитку нових професійних стосунків, які стануть гарантією успіху в бізнесі.
Читайте також: Рейтинг популярності знаків Зодіаку у роботі, коханні та дружбі
-
17:21Як виправити сутулість: найкращі вправи для красивої постави
-
16:53Львів'ян запрошують на благодійний концерт хору "Євшан"
-
16:38Привітання з Днем вчителя у прозі 2022: вітання своїми словами
-
16:24Три осінніх ритуали, які допоможуть створити вдома затишок
-
15:51Кисло-солодкий: соус для азійських страв: рецепт від судді "МастерШеф"
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:29"Снаряд не вхопиш рукою": переселенка з Луганщини пояснила, чому евакуація необхідна
-
14:5230 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
13:51Час обирати: які знаки Зодіаку опиняться сьогодні на роздоріжжі
-
13:24Не McDonald's єдиним: як приготувати соковитий бургер вдома – простий рецепт у відео
-
12:55"Таке вже було двічі": у Пентагоні прокоментували мобілізацію в росії
-
12:24Юна українка своїм танцем розчулила суддів шоу "Іспанія шукає таланти" – відео
-
11:38Співачка Ріта Ора заінтригувала відвертими фото у ванні – 18+
-
10:53Привітання на День ангела Людмили 2022 у прозі: побажання своїми словами
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:24Найкращі серіали літа 2022, які ви могли пропустити
-
09:54Скільки шампуню насправді потрібно для миття голови: відповідь експерта
-
08:34Як побудувати та зберегти теплі відносини в сім'ї: три прості поради
- 28 вересня
-
20:50Спершу відбудуємо міста: Харківська школа архітектури про плани після перемоги
-
20:1829 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:45Як волонтерам зберігати своє здоров'я: поради від ЦГЗ
-
19:07"Замість 54 місць у вагоні було 300": переселенка з Донеччини розповіла про свою евакуацію
-
18:30Що приготувати на вечерю: грецький рецепт запеченої картоплі з фетою
-
17:53Американський мінівен Dodge Caravan перетворили на дуже дивну сухопутну яхту
-
17:19Фронтові будні: день Андрія Хливнюка на передовій показали у серії фото
-
15:29"Снаряд не вхопиш рукою": переселенка з Луганщини пояснила, чому евакуація необхідна
-
12:24Юна українка своїм танцем розчулила суддів шоу "Іспанія шукає таланти" – відео
- 28 вересня
-
19:07"Замість 54 місць у вагоні було 300": переселенка з Донеччини розповіла про свою евакуацію
-
17:19Фронтові будні: день Андрія Хливнюка на передовій показали у серії фото
-
15:51Кінець вересня буде особливим цих знаків Зодіаку: починається новий цикл
-
12:28Ганчірки та губки для посуду: навіщо та як дезінфікувати
- 27 вересня
-
18:21Оксана Муха у жовтні дасть по Україні концерти до Дня Захисників та Захисниць України
-
14:25"Коли настане день, закінчиться війна": маленький Лео зворушливо заспівав хіт "Обійми"
-
11:21Коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 зафіксовано за 19 – 25 вересня
- 26 вересня
-
20:18Скільки днів потрібно працювати українцям, аби купити iPhone 14 Pro
-
17:55У Києві запрацює 10 ресторанів McDonald's: коли відкриття і список адрес
-
13:21Зеленський очолив список найвпливовіших євреїв 2022 року
-
10:2430 років на сцені: "Піккардійська Терція" і SASHKA презентували нову пісню Baby
- 25 вересня
-
20:4026 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:29У Київській області продовжили дію комендантської години: що важливо знати
-
13:33Як приготувати домашні сочники з сиром: рецепт випічки з дитинства
-
10:59Цитати про осінь: гарні вислови та афоризми про осінню пору українською
- 24 вересня
-
19:4725 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
15:55Йде 8 місяць війни: яких втрат зазнали окупанти та що досягли ЗСУ за 212 днів протистояння
-
12:02ТОП-7 речей, які радимо тобі купити у вересні: базовий осінній чоловічий гардероб
- 23 вересня
-
19:31Укрпошта випустила марку до 300-річчя від дня народження Сковороди
-
15:28На Київщині встановили тисячі камер відеоспостереження, які допомагають розкрити злочини
-
10:34POSITIFF і Настя Балог презентували пісню "Додому" про пару, яку розлучила війна
- 22 вересня
-
18:23Вітер віє: alyona alyona, Jerry Heil та Gedz презентували пісню, яку має почути кожен
-
15:28День осіннього рівнодення 2022: коли випадає та що не можна робити