Чарівні ліси Фінляндії: казкові фото

Фотограф показав особливу казкову атмосферу фінських лісів. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Оссі Саарінен (Ossi Saarinen) – 22-річний фінський фотограф, який вважає, що його країна – це значно більше, аніж земля вічного холоду та сутінків. Хлопець показує казкову атмосферу лісів, які охоплюють майже три чверті Фінляндії. Там чимало диких тварин, яких не чіпають люди і які насолоджуються своїм життям.

І ще: Ця британка мандрує світом на велосипеді, щоб рятувати собак

Зацініть чарівні знімки реальної Фінляндії:

Джерело всіх фото: instagram.com/soosseli

Читайте також: Кумедні будні білок: фото. які викликають усмішку