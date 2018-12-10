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Чарівні ліси Фінляндії: казкові фото

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Чарівні ліси Фінляндії: казкові фото - фото 1

Фотограф показав особливу казкову атмосферу фінських лісів. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Оссі Саарінен (Ossi Saarinen) – 22-річний фінський фотограф, який вважає, що його країна – це значно більше, аніж земля вічного холоду та сутінків. Хлопець показує казкову атмосферу лісів, які охоплюють майже три чверті Фінляндії. Там чимало диких тварин, яких не чіпають люди і які насолоджуються своїм життям.

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Зацініть чарівні знімки реальної Фінляндії:

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Джерело всіх фото: instagram.com/soosseli

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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