Чайка-злодійка розвеселила мережу: відео

Тварини постійно стають зірками інтернету, адже інколи їхня поведінка викликає надто багато питань і реготу. І ця чайка не стала винятком з правил.

На платформі Reddit користувач з ніком поділився епічним відео з крамниці, яке за короткий час піднялось у тренди. За лічені години допис зібрав понад 73 тисячі балів та більше як 600 коментарів. А все через незвичайного пернатого покупця, який точно не планував розраховуватись за смаколики.

І ще: Як відігнати ведмедя від машини: епічне відео підкорює мережу

"Зауважте, як він спокійно зайшов і поспішно вийшов. Це досвідчена чайка-злодій", – зазначив автор, а коментатори не можуть втримати сміх. І поки хтось жартує про досвідчених пернатих зловмисників та відправляє чайку до пташиної в'язниці, то деякі користувачі порадили власнику завести собаку для таких відвідувачів.

Читайте також: Сім'я продала пікап Chevrolet за 75 доларів, а через 44 роки купила його за ту ж суму