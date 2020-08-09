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Чайка-злодійка розвеселила мережу: відео

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Чайка обікрала магазин - фото 1
Чайка обікрала магазин

Тварини постійно стають зірками інтернету, адже інколи їхня поведінка викликає надто багато питань і реготу. І ця чайка не стала винятком з правил.

На платформі Reddit користувач з ніком поділився епічним відео з крамниці, яке за короткий час піднялось у тренди. За лічені години допис зібрав понад 73 тисячі балів та більше як 600 коментарів. А все через незвичайного пернатого покупця, який точно не планував розраховуватись за смаколики.

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"Зауважте, як він спокійно зайшов і поспішно вийшов. Це досвідчена чайка-злодій", зазначив автор, а коментатори не можуть втримати сміх. І поки хтось жартує про досвідчених пернатих зловмисників та відправляє чайку до пташиної в'язниці, то деякі користувачі порадили власнику завести собаку для таких відвідувачів.

note the casual entry and hurried exit this is an experienced seagull shoplifter from r/nextfuckinglevel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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